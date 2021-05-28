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一個上午口罩就濕了！顏寬恒718字力挺工人：他們真的很努力

▲顏寬恒發文力挺工人。（圖／翻攝顏寬恒臉書）

▲顏寬恒發文力挺工人。（圖／翻攝顏寬恒臉書）

記者林昱萱／台中報導

新冠肺炎疫情升溫，本土案例接連激增，目前全國都處於三級警戒，而針對工人部分，目前指揮中心已經放寬規定，讓他們可以在戶外保持社交距離的條件下可以飲食，但其餘時間仍是需要戴上口罩，但此措施仍有不少民眾不知道。對此，顏寬恒則在臉書發文力挺工人，「做工的人很辛苦。」

顏寬恒表示，「這些做工的人，完全沒有辦法遠距上班，他們必須要一槌一槌，一鏟一鏟的才能夠讓社會繼續進步；做土水的，做板模的，打石的，搬運磚瓦的，他們靠著勞力賺錢，很多都是一日不做，一日無收，休息一天就少一天孩子的學費，休息一天就少了一天爸媽的奉養金，休息一天就少了夫妻的生活費。」

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顏寬恒提到，「社會進入防疫階段，他們還是必須工作。他們必須在大太陽下彎腰低頭努力工作，三十七度的高溫，即使氣喘吁吁，即使呼吸粗重，他們也配合規範戴著口罩，一個上午大概口罩就濕透了。他們比較不會講話，他們依舊沒有怨言，甚至打著赤膊也戴著口罩，躺在水泥地上午睡的時候也戴著口罩，他們真的很努力。」

顏寬恒感嘆，「最近他們跟寬恒無奈的吐露，最近實在快受不了了，因為當他們好不容易有個機會可以喘息，中午蹲坐在路邊想要喝個水，吃個午飯時，就會被警察勸導，路人檢舉，但真的沒有密閉空間可以讓他們吃飯啊！雖然大家都是為了社會好，指揮中心剛放寬這個規定，但不是每個人都知道這件事；路人經過時還會用違反規定的眼神瞪著他們，再加上檢舉不停還是讓做工的人們煩不勝煩，連在車上吃飯也得要顧慮兩人必須戴罩的規定，他們真的好為難啊！」

最後，顏寬恒表示，「寬恒只想幫做工的人說說話，規定已經放寬了，做工的人很辛苦，請大家下次經過在路邊吞便當的他們時，不要拿起手機拍照檢舉，而是跟他們點個頭，跟這個社會最硬的脊椎骨們比個大拇指，好嗎？」

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