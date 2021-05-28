快訊／侯友宜：新北市456位確診失聯者已經全數找到

記者林銘翰／新北報導

中央流行疫情指揮中心28日公布，單日新增297例本土病例及2例境外移入個案、校正回歸本土個案258例，並新增19例死亡個案。對此，新北市長侯友宜表示，新北市的警察非常認真，456位失聯者都已經全部找到。

新北市政府28日下午召開防疫線上直播記者會，侯友宜表示，疫情非常嚴峻，而且沒有緩降的趨勢，雖然持續控制疫情，但是仍然在高峰對抗期中，「新北市民沒有樂觀的權利」。

侯友宜強調，新北市要不斷強化三級，落實市民低度活動的作為，大家都要更強化，唯有堵住傳播鍊，才能使疫情不強化，新北市希望用足跡、確診個案做好「鄰里動起來」，強化升級的作戰準備演練。

侯友宜也說，為了讓市民更團結在一起，大家共同一起防疫，他要拜託大家一起包容不方便、一起體諒這段共體時艱的歲月，不管是在戶外、室內都要暫停聚會，「聚會大家都不要了，希望大家提高自我意識。

侯友宜呼籲，這段時間不要到戶外一堆人聚會，或者在室內不戴口罩聚會，從戶外回到家一定要持續戴口罩，才可以保護家人，不管是上班、從外面回到家希望能夠持續戴口罩，保護家人也保護自己。

侯友宜也提到，確診者的很多足跡都是外出採買民生物品，所以要呼籲市民減少外出採買，不管是市場、大賣場都少去，減少外出採買，室內、室外暫時不要聚會，拜託大家減少買東西的次數。

侯友宜表示，警察非常辛苦，很多民眾關心有無確診者失聯，新北市的警察非常認真，不僅今天交尋的64位都馬上找到，從第一次開始到現在的456位失聯者也已經全數找到。

▼新北市長侯友宜0528疫情記者會。（圖／ETtoday直播）

▼新北市28日公布最新疫情狀況。（圖／新北市府提供）

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