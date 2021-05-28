本島4縣市維持「個位數」確診！基隆+6慘破百　一張圖看最新分佈

記者施怡妏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布，新增297例本土個案，以及258例校正回歸，確診個案中新增19例死亡。《ETtoday新聞雲》製作了「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，本島各縣市都有確診個案，0確診的僅剩下2外島，澎湖縣及金門縣。

▲0528單日確診地圖。（圖／ETtoday）

指揮中心表示，今日新增之297例本土病例，為157例男性，140例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年4月29日至5月27日；個案分布以新北市136例最多，其次為台北市94例，桃園市21例，台中市10例，花蓮縣9例，彰化縣7例，基隆市及台南市各6例，嘉義市2例，新竹縣、屏東縣、台東縣、南投縣、新竹市及高雄市各1例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心進一步表示，校正回歸個案258例中，為133例男性，125例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月11日至5月27日；個案分布以新北市141例最多，其次為台北市114例，彰化縣2例，桃園市1例。

▲0528全台總數確診地圖。（圖／ETtoday）

指揮中心指出，綜上所有個案，其中萬華活動史相關110例、茶藝館相關9例、某社團相關1例，其他已知感染源181例、關聯不明143例、疫調中111例。相關疫情調查持續進行中。

全台今年已累計 6,083 名本土確診，以下為2021年1月1日至今各縣市本土確診者人數分布：

新北市 2,887 人

台北市 2,345 人

基隆市 102 人

桃園市 271 人

新竹市 13 人

新竹縣 17 人

苗栗縣 9 人

台中市 81 人

南投縣 15 人

彰化縣 133 人

雲林縣 10 人

嘉義縣 1 人

嘉義市 7 人

台南市 27 人

高雄市 45 人

屏東縣 27 人

宜蘭縣 61 人

花蓮縣 21 人

台東縣 8 人

連江縣 3 人