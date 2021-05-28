輕症拒出院害重症只能在戶外插管！羅一鈞：依法可開罰最高30萬

▲指揮中心記者會 。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

本土疫情持續延燒！雙北醫療量能頻臨崩潰，更有醫師自拍影片親曝前線狀況，直言急診有確診者「等到死、等到掛」，但日前卻傳出有輕症患者已符合可以出院解隔離的狀態，卻仍舊在醫院「霸佔病床」不願意出院，導致重症患者在戶外插管沒病房增加傳染風險。對此，指揮中心回應，將會依照傳染病防治法開罰6到30萬元。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，依據傳染病防治法第45條，若有規定不符指示的傳染病病人，醫療機關可以報請地方主管機關通知警察處理，且依法可處6萬到30萬的罰鍰。羅一鈞強調，雖然大家都是病人，不希望動用到法條來處理，但若是有輕症患者因此壓縮到重症傳者的治療空間拒不出院的話，醫院可依法報請地方衛生局通知警察機關協助處理。

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陳時中也強調，雖然有相關罰則在，但大家都是病人，若非不得已，還是希望民眾為了公共衛生安全可以一起來配合防疫。

雙北的醫療量能目前依舊緊繃，台大醫院、北市聯醫工會都曾發聲求救疾呼「撐不住」，台北市立聯合醫院中興院區整合醫學照護科主治醫師醫師姜冠宇就曾拍影片親曝前線狀況，他提到，目前「北市重症加護病房的床位已經完全都沒有了」。至於專責病房一人一病室的原則已經被打破，因為「急診有確診者等到死、等到掛」。

姜冠宇也在影片中提到，許多病人都是在上週發病，現在開始，會有諸多進入重症的人，「下週死亡數更預見可能會快速提升」。

