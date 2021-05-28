2022年行事曆公布！明年農曆年假放9天、還有7次連假

記者陳家祥／台北報導

行政院人事行政總處28日公布明年度行事曆，總共有6個連假。其中，農曆春節最長，從1月29日周六開始，放假到2月6日周日，連續放假9天。其他還有二二八連假、春假、端午節連假、中秋節連假等。

行政院人事行政總處表示，行政院依「紀念日及節日實施辦法」、「公務人員週休二日實施辦法」及「政府機關調整上班日期處理要點」等規定，核定2022年政府行政機關辦公日曆表，總放假日數115日。

其中，併同例假日達3日以上的連續假期，計有7個，分別為開國紀念日，3日；農曆除夕及春節假期，9日；和平紀念日，3日；兒童節及民族掃墓節，4日；端午節，3日；中秋節，3日；國慶日，3日。

人事總處表示，依「政府機關調整上班日期處理要點」第4點及第5點規定，放假之紀念日及節日如遇到星期二或星期四將一律調整放假，除特殊情形外，以前一週的星期六補行上班為原則。

因此，2022年2月3日農曆初三適逢星期四，依上開規定，調整2月4日為放假日，並於1月22日（星期六）補行上班。

人事總處強調，政府行政機關辦公日曆表僅適用於政府行政機關公務人員，至於公營事業機構人員的放假，原則上比照辦理；軍人的放假，則屬國防部主管權責，應依該部規定辦理。

另外，各級學校適用的學年度行事曆，是由各該主管教育行政機關訂定。此外，民間企業人員的放假涉及勞動基準法相關事項，應依該法主管機關勞動部的規定辦理。

▼行政院人事行政總處公布110年行事曆。（圖／翻攝行政院臉書）

