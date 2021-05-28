降雨量銳減！屏東布袋蓮「一夕間全枯黃」　原因曝光

▲布袋蓮一夕之間全變得枯黃。（圖／記者陳崑福攝）

記者陳崑福／屏東報導

今年降雨量銳減，讓各地紛紛出現缺水情事，而屏東雖然目前仍未傳出缺水，但由於降雨量也不如以往豐沛，因此沿海地區疑似因海水侵入的緣故，導致原本被視為阻礙的布袋蓮一夕之間變得枯黃。

從照片中可見，原先一片綠的布袋蓮，一夕之間變得有如稻草般枯黃，宛如被烈火灼燒過一般，而事實上布袋蓮在當地是讓人相當頭疼的植物，不僅影響當地美觀，還極容易積卡淤泥、垃圾，甚至會因為過多的垃圾、懸浮物而散發陣陣惡臭，更有可能造成淹水情事。

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▲布袋蓮困擾當地居民已久。（圖／記者陳崑福攝，下同）

不過，由於布袋蓮清除不易，僅能靠人工撈除，也因此讓當地人感到相當困擾。未料，這次降雨減少的緣故，讓地層下陷區有更多海水侵入，反倒讓這困擾居民已久的植物，因為鹽分增加的緣故，一夕之間變得枯黃。

根據維基百科資料顯示，布袋蓮是一種原產於南美洲亞馬遜河流域屬於雨久花科梭魚草屬的一種漂浮性水生植物，同時也被列入世界百大外來入侵種之一，而布袋蓮繁殖速度非常快，也很容易浮油擴散，迅速掩蓋水體，導致水體透光性變差，因此會抑制其他水生植物、藻類生長。

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