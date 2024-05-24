「月亮歌后」告返還前夫不當得利1800萬　結果出爐

記者黃翊婷／綜合報導

有「月亮歌后」之稱的藝人李珮菁先前向嘉義地院提出民事訴訟，要求林姓前夫返還不當得利，合計1800多萬元。然而，由於李珮菁未舉證證明款項的存在、來源以及是否曾交給前夫保管，最終被嘉義地院法官裁定駁回，全案仍可上訴。

▲李珮菁23歲時因脊椎手術失敗，下半身癱瘓至今。（資料照／記者周宸亘攝）

李珮菁在判決書中主張，林男在2008年、2009年間以她行動不便、會被人騙錢為由，提議幫忙保管財物，若不同意，林男就會情緒勒索、大聲斥喝，她才陸續匯款1300多萬元、150萬元至對方的銀行帳戶；後來林男又要求幫忙保管錢，於是她又匯了350萬元至兩人的共同帳戶。

李珮菁控訴，大約1年之後她要求林男返還款項，結果僅收到現金67萬元，雙方離婚之後，她決定提告要求林男返還不當得利，總計1800多萬元。

林男則主張，1300萬元是雙方經過商量才存進他的帳戶，並非透過不當法律程序轉至他的帳戶，當時兩人是夫妻，協議把錢用於家中開銷、照顧父母所需，財產、債務都是共同負擔，後來李珮菁要求歸還剩餘的錢，他也全部歸還了；至於150萬元和350萬元這2筆款項，他並不知情，沒有經手，也沒有領取。

嘉義地院法官認為，李珮菁交付金錢的原因多端，或為贈與，或為給付家庭生活費，尚難以認定她交付金錢給林男，是出於林男要求幫忙保管款項，而且李珮菁也沒有提出其他證據證明雙方有成立金錢保管關係。

最終，由於李珮菁未舉證證明上述款項的存在、來源以及是否曾交給林男保管，法官認定，李珮菁依據《民法》第179條不當得利規定要求林男還錢，為無理由，於是裁定駁回，全案仍可上訴。