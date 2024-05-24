EZ WAY惹民怨！　海外網購「19元關稅」卻被收30元

▲民眾跨境網購大都由快遞進口，根據財政部關務署統計，光是今年4月就有493萬6千多件快遞貨品申請通關進口，數量龐大。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

近來台灣消費者跨境網路購物興盛，光是今年1到4月就有1933萬件快遞貨物進入台灣，比去年同期增加了近236萬件。政府為了方便民眾申報關稅，推行「易利委EZ WAY」實名認證APP，將紙本的報關委任書數位化，然而民眾抱怨易利委建置多年，至今繳稅仍感不便，而多數必須由報關業者代繳，造成19元的關稅，卻要付給業者30元的手續費，都相當不合理。

跨境網購的貨物進口台灣時，都須向海關申報，身為進口人的消費者，委託報關業者向海關申報進口貨物時，必須提供委任業者的相關文件，關務署認為紙本的報關委任文件在傳遞過程中有個資外洩的疑慮，也會影響快遞貨物通關的時效，更可能之前留下的資料遭人冒用進口；因此政府2018年推出「EZ WAY易利委」APP，手機門號綁定個人身分證號或居留證號認證，代替紙本委任書。

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▲政府委託關貿網路公司製作「易利委」App，提供民眾以實名制認證代替紙本委託報關，但消費者使用後評比該軟體效益不佳。

2020年起，台灣海關全面實施實名認證制度，國外商品進口前須事先簽署委任文件，或以易利委APP認證才能通關，對一般消費者來說，不容易事先簽署紙本委任，等於強制消費者必須下載使用易利委，目前已有超過500萬人使用；但這款App卻惡評不斷，目前雖然在GooglePlay上進步到3.5顆星、蘋果的App Store中3.3顆星，但細看內容其中有不少5顆星的評價，內容卻是在抱怨「收不到簡訊通知」、「操作複雜」、「無法開啟權限」、「不能登入」等問題。

除此之外，也有民眾抱怨，易利委聲稱除了可以完成實名制委任清關外，還可於App內直接繳納稅費，並透過App取得稅單收據，但實際上卻經常收不到商品已到達海關、需要繳稅的通知，繳費的管道也侷限於少數銀行帳戶，並不開發信用卡及其他電子支付功能，最後還是必須由委託報關的業者代繳。一位消費者指出，他曾為了一筆新台幣19元的稅費，多付給業者30元的代繳手續費，感覺很不合理。

▲自2020年起，所有進口台灣的個人快遞件採取實名認證，收件人須於手機下載「EZ WAY 易利委」實名認證，否則無法順利通關。

關務署人員解釋，因為與報關業者及金融機構的對接還在進行中，所以消費者能自行繳納進口稅費的管道有限，目前實務上都是由消費者委任的報關業者先支付，再向民眾收取代墊款並收取固定的手續費；消費者透過網路自海外購物，商品價格低於新台幣2000元，半年有6次免稅的額度，但如果超過6次，對低於2000元的貨品也會課稅，因此會出現十多元的小額稅費。

關務署人員說，理論上貨品到達時，海關會透過易利委通知消費者，但可能消費者一時沒有看到訊息，或是App未成功通知，在消費者還沒繳納稅費前，貨品都會卡在海關；若是由報關業者留存的基金中代扣稅費，將使通關流程更順暢。他私下無奈表示，關務署委託「關貿網路股份有限公司」製作的易利委的確存在一些問題，署方將持續與關貿網路公司溝通，強化App的功能。

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