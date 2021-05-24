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瘋電影／女畫家與偷畫賊　小偷與受害者可傳世美麗故事

文／賴賴

▲▼女畫家與偷畫賊。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

非常好看且感人，只能說導演實在太精準，怎麼知道這一對畫家與小偷可以有這麼美麗的故事，一個吸毒監獄常客，怎麼可能可以吸引這位才華洋溢的女畫家，人與人之間的緣分實在太奇妙了。

導演說故事的手法俐落清晰，從兩造的角度去理解這整個關係流動自然而巧妙，女畫家不但不對偷走自己最重要畫作的小偷生氣，甚至毫無芥蒂的真心關心他，並且和對方成為交心的朋友，我們這種看戲劇習慣的預測惡習，還以為女畫家所做的一切，只是為了找回失竊畫作，真是以小人之心度君子之腹，這位女畫家的心真的太美了。

沒有人想要天生成為廢人，每個放棄自己的人肯定都有很悲傷的真實故事蠶食自己，看似已經沒救的小偷，因為女畫家真心交往，甚至為他作畫，圖像藝術性之高且細膩動人，小偷和觀眾都哭了，完全能體會小偷當時的心情與激動，電影有好多驚喜，評價也非常高，等電影院開放後，這部電影真的不能錯過，太美好的人性光輝了。

片　　名：女畫家與偷畫賊
英文片名：The Painter and the Thief
類　　型：紀錄片
上映日期：未定
片　　長：01時42分
導　　演：班雅明李(Benjamin Ree)
國　　家：挪威、美國
語　　言：英語
發行公司：海鵬

劇情大綱

女畫家芭博拉的兩幅畫作【天鵝之歌】與【克柔伊與艾瑪】，在諾貝爾畫廊展出時，在光天化日之下被人盜走。警方循線展開調查，很快就逮捕到竊賊卡爾貝提爾，並判處他75天監禁，但2幅畫作卻從此不知去向…。

就在卡爾貝提爾出獄後，由於迫切想得知遭竊的2幅畫作下落，女畫家芭博拉不僅試圖跟這位偷畫賊做朋友，更誇張的是，她竟還詢問他能否為他作畫？更讓人意外的是，卡爾貝提爾竟接受了這個請求…。

就從芭博拉為這個偷畫賊作畫開始，他們之間建立了一種極其有趣且特殊的關係，並將兩人寂寞的靈魂、緊緊地連結在一起…。電影《女畫家與偷畫賊》本身就被形容是一件完美藝術品，並為觀眾打開許多不同的思考模式大門，也探討了別人看待我們的方式，是如何影響著我們看待自己…。

【關於電影】

被觀眾形容「比劇情片還神奇」的神片《女畫家與偷畫賊》（The Painter And The Thief），是挪威導演班雅明李（Benjamin Ree）的神來之作。該片拍攝緣起於2016年，奧斯陸發生一起「諾貝爾藝廊」盜畫案。一個名不見經傳的女畫家有兩幅畫作遭竊，竊賊很快被逮捕、並被判75天監禁，但他的盜畫動機「因為它們太美了啊」，竟意外觸動了女畫家，「我想為他作畫！」。於是她開始為他畫製肖像畫，他則無法抵擋這場誘惑冒險，讓在旁拍攝的導演班雅明李了然於心地告訴【衛報】，「我不確定這故事何時能結束」。果然該片一拍三年，從原先計畫的「10分鐘短片」搖身為106分鐘的長片，最後不僅勇奪日舞影展等11座國際影展大獎，更獲選奧斯卡最佳紀錄片15強，全片發展驚人、劇情匪夷所思，被影評形容「連編劇都寫不出來」。

這部紀錄電影《女畫家與偷畫賊》講述了一個發生在挪威的真實故事：捷克女畫家芭博拉·潔西科娃（Barbora Kysilkova）的兩幅油畫在奧斯陸一家畫廊被盜，竊賊是一位名叫卡爾貝提爾·諾德蘭（Karl-Bertil Nordland）的慣犯。在一次不尋常的機會下，芭博拉見到這位小偷並做出一個驚人決定：要為他繪製肖像畫。本片導演班雅明·李得知後，決定以鏡頭記錄下這段看似不可能的親密關係。女畫家與偷畫賊之間竟然產生情愫，此事看似悖德卻其實藏有動人隱情，連美國綜藝報Variety都大讚是「今年最戲劇化的電影」。

導演班雅明李巧妙透過觀影視角的改變，展現了男女主角在試探對方時，同時認識彼此和摸索自我的過程。使原本對立的兩方，能成為相互理解的盟友，尤其偷畫賊的暗黑過去，更不斷激發著女畫家令人驚喜的創作。該片也讓觀眾對主角們與失竊畫作的原本認知，在劇情發展中不斷被翻案，離奇程度甚至超越現實，除被國際媒體喻為「整個故事就是藝術」，美國獨立影評網IndieWire更提醒觀眾「你會不斷期待接下來的發展…」。

《女畫家與偷畫賊》闡述了一段極不尋常的親密關係。全片超越現實，堪稱一部曲折離奇的敘事電影，卻偏偏一點不假，令人大開眼界。全片基於一場潛意識實驗動機而形成，男女主角從因為意外產生的一段糾纏關係而展開，進行同情、進而協議、進而產生觀察者和被觀察者的角力衝擊，連導演都沒法預料故事會怎麼發展，也讓觀眾帶著好奇心追看下去…。這不僅是一部關於盜畫的電影，更是關乎一段錯綜複雜、甚至非比尋常的感情。讓我們從中領悟：即便人生遭遇無比困難，我們依然可以做一個優秀、並且心地善良的人。

▲▼女畫家與偷畫賊。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲應女畫家要求，小偷無償擔任畫家的模特兒。

▲▼女畫家與偷畫賊。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲女畫家和男友進行感情調解。

▲▼女畫家與偷畫賊。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲初次看到自己被畫得如此動人，爆哭像個孩子。

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