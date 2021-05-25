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瘋電影／農場我的家　母豬媽媽為何會失去小豬？

文／賴賴

▲▼農場我的家。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

母豬辛苦地給小豬哺乳，小豬慢慢長大在農場草堆遊玩，互相推擠，昂首闊步的公雞雄糾糾氣昂昂，對了一隻腳的雞雖然氣宇軒昂卻走路都會跌倒，被從農舍裡放出來的牛群，歡悅地奔跑井然有序，導演把這些農場的動物當作奧斯卡最佳男女主角的卡司在拍攝，特寫、軌道、俯拍將最美的角度呈現給觀眾，生命是如此珍貴，而他們卻是我們的食物。

擁有牛角的牛，看起來就是驕傲高貴，也可以從眼神看到牠的自滿，但人類卻殘忍的截取他們的牛角，於是看到被斷牛角的牛，眼下淚痕清晰，依畏在友牛旁邊，楚楚可憐，母豬耳朵被釘上記號，像是即將要被宰殺，失去母親的小豬是會傷心哭泣的，生命中的靈性並非被吃掉的那些動物就沒有。

農場安置電網，誤觸的豬隻都會疼痛的叫出聲，最後小豬們全被載走了，獨留母豬。這位導演是一位素食主義者，整片完全自然聲，沒有一句對白沒有音樂，看完的感觸是，還好我吃素了。


片　　名：農場我的家
英文片名：Gunda
類　　型：紀錄片
上映日期：2021-04-30
片　　長：92分鐘
導　　演：維克托科薩科夫斯基(Viktor Kosakovskiy)
國　　家：挪威、美國
發行公司：海鵬


劇情大綱

北歐的一處農場，剛分娩的甘妲迎來一窩小豬仔。牠以泉源不絕的奶水，哺育著躁動的新生命，更悉心守望孩子的孱弱步伐，引領牠們探索外頭的世界，一同沐浴陽光、吸吮雨水。農場彼端，一籠甫被放生的家禽抖擻著殘弱身軀，懵懂地初嘗自由空氣，遠方還有牛群悠然於原野奔馳。田園歲月看似靜好，但甘妲與牠的一群小豬們，能否躲過人類早就安排好的命運？

▲▼農場我的家。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲母子情深，畫面好美。

▲▼農場我的家。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲從這麼小餵養到中豬，就被載走了。

▲▼農場我的家。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲原本擁有俊美的牛角，消失了。

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