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瘋電影／薄荷糖　如果能重來我可以不要做壞人嗎？

文／賴賴

▲▼薄荷糖。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

其實在電影中還無法感受到真實狀態的百分之一，由於剛好童年代帶團到韓國，光州附近的氛圍，不必說是光州，漢城天天抗議要總統下台，學生義憤填膺，街道總是充滿軍警，國家氛圍肅殺，沒人會多談論相關政治要聞，深怕白色恐怖臨身，電影中的男主角，正是跨越混亂時期的韓國，明明只是去當兵，卻奉命要殺抗議手無武器的老百姓，軍人的使命其實並不是保衛國家，而是保護執政者及其利益。

導演的敘事手法力道十足，從一個想死男，到看到他是個渣男死不足惜，到渣男養成過程國家如何用當兵這個名義去毀掉一個有為的青年，除了男主角演技了得，化妝師也幫了大忙，最重要的還是劇本精準和剪輯超加分，這真是一部電影剪接師可以來做功課的好作品。


片　　名：薄荷糖
英文片名：Peppermint Candy
類　　型：劇情
上映日期：2021-05-14
片　　長：131分鐘
導　　演：李滄東(Lee Changdong)
演　　員：薛耿求 、 文素利
國　　家：韓國
語　　言：韓語
發行公司：甲上

劇情大綱

如果人生可以倒退　一切都能重新來過嗎？

在千禧年前夕，金英浩(薛耿求飾)依約到了年少時同伴們的河邊聚會，他們曾在這裡各自訴說夢想，也是金英浩與暗戀已久的初戀情人尹順林(文素利飾)擁有最美好回憶的地方。但景物依舊，金英浩卻完全變了一個人，他在過往朋友們眾目睽睽下，站到了鐵軌上尋短，痛苦大喊：「我想回到過去！」。

故事以他的死亡開始倒敘展開，五年前、十多年前、二十年前…曾經意氣風發的少年歷經風霜，命運的峰迴路轉讓他成了自己不想成為的人。

▲▼薄荷糖。（圖／yahoo）

▲曾經是個純樸的青年並有個非常喜歡的女孩。

▲▼薄荷糖。（圖／yahoo）

▲從軍時服役遭受槍擊並且誤殺一個無辜女學生，從此性格大變。

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