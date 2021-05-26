AIT暗示不急向台灣送疫苗　國民黨一句話嗆爆蔡英文

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

美國預定6月底前將釋出疫苗到海外，外界關注台灣是否名列名單，美國在台協會（AIT）處長酈英傑今天回應，「台灣可說是全世界算低的幾個地方」，《路透社》解讀華府並不急於向台灣發送新冠疫苗。對此，對此，國民黨發言人暨國際事務部副主任何志勇抨擊總統蔡英文，「這是台美關係是史上最佳？」

美國在台協會（AIT）處長酈英傑今天發表卸任演說，稱讚「台灣模式」有效抑制疫情，且相較其他國家，台灣確診人數和確診率仍算低，並未明確承諾美方會提供台灣急需的新冠疫苗。

對此，何志勇指出，他想大多數的國人和他一樣，難免失望。自從蔡英文總統執政後，她和民進黨對內始終宣稱，台美關係是「史上最佳」，但為何美國至今卻遲遲不願表態支援台灣疫苗？

何志勇說，美國去年曾是全球受新冠疫情影響最嚴重的國家，但美國政府昨（25）日宣布已有半數美國成年人完成接種兩劑疫苗，現在回頭看，民進黨政府的「超前部署」究竟在哪呢？是「超前部署」防疫，還是拚政治、選舉？

何志勇表示，就在幾天前，今天聽到酈英傑的談話後，呼籲蔡英文和民進黨政府必須認清國際現勢、停止無謂的對內「認知作戰」和仇視，並勇敢擔起責任，想辦法和民間合作，趕緊幫台灣人民找到有效、安全的疫苗。