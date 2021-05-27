快訊／蘇貞昌宣布：若修法順利，第一波紓困資金6月4日快速入帳

▲蘇貞昌晚間宣布：若修法順利，第一波紓困資金可在6/4緊急入帳。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

政治中心／台北報導

行政院長蘇貞昌27日在行政院會上正式拍板紓困4.0原則與對象，他在晚間也公開宣布，立法院預定5月31日針對紓困條例進行修法審查，如果順利通過，行政院在6月3日就會通過特別預算，第一波紓困資金在6月4日就可以緊急入帳。

蘇貞昌晚間透過臉書發文指出，這一波的紓困對象產業，包括因三級管制停業的休閒娛樂業、觀展觀賽業、教育學習業，以及受衝擊的農漁民、觀光旅宿、領隊導遊、餐飲、計程車、遊覽車等，還有小攤商與無固定雇主的勞工等自營作業者，會進行薪資補貼或是現金紓困。

在立院修法與行政院預定啟動的規劃上，蘇貞昌說，相關修法已經在立法院，政院會在立院通過修法後，立即提出新一波的防疫紓困特別預算。他強調，行政院在2100億預算總額內加速執行，相關補助採主動撥款為原則，以最快速度入帳。

另外，關於上禮拜三抵達台灣的41萬餘劑AZ疫苗，蘇貞昌也表示，經過一個禮拜的核對、查核、檢驗，今天開始配送到各縣市，馳援第一線醫療與警消人員。

他強調，隨著我國洽購的疫苗陸續到貨、國產疫苗研發產製，陸續會有更多疫苗、政府也會嚴格把關，讓國人安心接種。

►►►紓困4.0懶人包看這裡：企業薪資補貼2萬、勞工可貸10萬、中小企業1000億貸款