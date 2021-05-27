小姑娘陪酒女跨3店工作「瞞足跡開罰？」　林右昌回應了

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、陳羿妏／基隆報導

指揮中心今（27日）公布基隆市本土個案新增15例、校正回歸2例。市長林右昌稍早召開防疫記者會，針對小姑娘小吃店染疫女員工（案3835）隱瞞足跡一事，也做出說明！

由於案3835上班發病前，曾在小姑娘、金水灣2間小吃店上班，現在還被查出，曾在鑫水灣小吃店上班，疑有隱匿足跡情事，林右昌對此表示，個案不一定是在鑫水灣上班，據市府調查，金水灣、鑫水灣的股東組成有高度重疊，因此服務人員也有高度機會流動，市府為徹底防堵傳播鏈，已擴大匡列對象。

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至於是否會開罰，林右昌說，「衛生局會依法認定，現在最重要敵人是病毒，先處理防疫工作，是現在最重要，至於開罰衛生局之後會處理。」

此外，目前小姑娘小吃店專案除了包含金水灣、鑫水灣，也包含快樂城小吃部，四間小吃從業人員共計匡列102人、失聯16人，而被問到消費者是否有掌握人數，林右昌表示，小吃店消費者難掌握，很少會用刷卡，且小吃店也沒有監視器，相對掌握困難，因此市府才會公布確診者工作時間點，盼呼籲大家提高警覺，該段時間有去消費的人，勇敢積極接受篩檢，保護自己也保護家人。

