特斯拉在陸建數據中心　同步開放車輛訊息查詢平台

▲特斯拉位於上海自貿區的超級工廠。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

特斯拉25日宣布，已在中國大陸建立數據中心，以實現數據存儲本地化，並將陸續增加更多本地數據中心，「所有在中國大陸市場銷售車輛所產生的數據，都將存儲在境內。」此外，特斯拉也將向車主開放車輛訊息查詢平台，「將盡一切努力來貫徹執行汽車數據安全管理工作，確保數據安全。」

▲特斯拉宣布在大陸建立數據，以實現數據存儲本地化。（圖／CFP）

《觀察者網》報導，無論是網傳車內攝像頭收集敏感數據，還是維權車主與特斯拉長達數月的交鋒，讓這家新能源車巨頭一次次深陷輿論漩渦，也讓完善智能汽車數據監管體系成為社會廣泛關注的議題。

報導稱，在特斯拉作出有關宣佈前兩周，國家網信辦5月12日發佈關於《汽車數據安全管理若干規定（徵求意見稿）》公開徵求意見的通知，特斯拉也在當天迅速回應，表示支持並響應行業發展進一步走向規範，共同助力技術創新。

▲特斯拉女車主在上海車展維權。（圖／翻攝微博）

對此，網絡安全和數據合規法律專家、匯業律師事務所高級合伙人李天航表示，特斯拉位於上海臨港自貿區，如果數據中心建在那裡，會不會考慮一個建在自貿區範疇里的離岸數據中心，「在這種情況下，雖然它位置在中國境內，但是對它一些約束管轄方面，法律上還有待進一步探討。」

李天航指出，特斯拉將來可能會被認定為一個關鍵信息基礎設施運營者，在這種狀況之下，如果特斯拉不在國內（大陸）自建數據中心，就要直接在線傳輸數據到境外，就可能無法滿足合規性要求。