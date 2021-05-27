最爛密碼Top10曝光！「asdfghjk」暗藏玄機　第1名百萬人使用秒被破解

▲許多網站都規定，密碼至少8個由字母或數字組成。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者陳培鈞／綜合報導

現代人離不開在網路世界，因此不管是社群平台到提款卡帳號等，幾乎都需要設定登入密碼，但密碼設得太難容易忘記，太簡單卻容易被破解。日本一家網絡安全公司近日就公開，日本人最常用的密碼前10名，其中也包含許多台灣人會用到的組合。

日本資訊節目「イット！」近日根據網絡安全公司「ソリトンシステムズ （Soliton Systems）」的報告，公布了日本人最常用的密碼前3名，其中最多人使用的第1名就是「123456」，這組密碼去年也榮登知名VPN服務商 「NordPass」最爛密碼的第1名，至少有超過250萬人使用。

第2名最爛密碼是「Password」，因為有許多網站都規定，密碼至少8個由字母或數字組成，所以「密碼」的英文，正好是個不錯的選擇，而這組密碼在去年，登上「NordPass」最爛密碼第四名，約有36萬人使用。

▲資安公司表示，在密碼中使用3個「隨機但容易記住」的詞，就能有效降低帳戶被盜用的風險。（示意圖／pixabay）

第3名則是「asdfghjk」，這串字母看似亂碼，但仔細一看就會發現，它其實就是由鍵盤第2行的字母，從左至右打出組成，的確好記難忘，但安全性也很低。

最爛密碼第4到第10名則分別是「12345678」、「123456789」、「asdasd456」、「111111」、「1qaz2wsx」、「19980621」、「123123」。

其實，台灣也有獨特的密碼使用習慣，根據密碼資料庫「Have I been pwned」（HIBP）統計，「ji32k7au4a83」這組密碼也很常見。「ji32k7au4a83」看似安全沒有規則，僅是無意義的英數串，但研究後發現，「ji32k7au4a83」就是台灣民眾常在鍵盤上，用注音符號輸入法打出的「我的密碼」；另外，像「我愛你」的「ji394su3」、「密碼」的「au4a83」也很常用。

日本資安公司對此表示，在密碼中使用3個「隨機但容易記住」的詞，就能有效降低帳戶被盜用的風險，任何人都不應該，用一些可以被猜到的東西，來保護敏感資料，比如他們的名字、當地足球隊或最喜歡的樂團。