院長呼救「收治超量」陳時中喊話：台大辛苦了　研議救護車送醫分流

▲台大醫院。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

台大醫院院長吳明賢昨日發出呼救，指院內收治已經滿載，重症使用呼吸器病患更達到全國1/4，疾呼需輕重症分流。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（27）日特別回應此事，「台大辛苦了，抗疫是大家一起的事情，後續分配更好，各個醫學中心承擔共同責任是最好」。

吳明賢在個人臉書以「Hospitals Need Help」為題發文呼救，文中指出「看到友院第一線加護病房醫護發出吶喊，本院也不遑多讓，即使已經跟消防局說本院已經超量無法再收，急診處仍是有救護車送來新冠肺炎插管須住ICU的患者，我們甚至把小兒ICU改收成人，但是仍不敷使用！」

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吳明賢今日受訪補充，台大醫院鄰近疫情熱區萬華，救護車一直送，過去2週已經收治超過130名確診個案，其中有26人嚴重需使用呼吸器，人數佔全國使用呼吸器患者的1/4。並強調，發文是提醒指揮中心重視這一波疫情「輕重分流問題」。

陳時中回應，台大本身量能有，而院長主要意思應該是「收治不能只往1家集中，那很容易負荷過重，產生後遺症大家難以承擔」。

陳時中坦言，北市聯醫和平院區、台大醫院和萬華熱區相對接近，救護車以最近地點安排，不免就往台大送比較多，不過病人是一定要分流的，已經請衛福部次長石崇良、指揮中心副指揮官陳宗彥商量救護車送醫要適當分流，讓整體戰力發揮更好。

陳時中最後喊話「台大辛苦了」，抗疫是大家一起的事情，後續分配更好，各個醫學中心承擔共同責任是最好。