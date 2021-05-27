沒床！台大、市聯醫疾呼「撐不住」　陳時中：下午討論救護車分流

▲本土新冠疫情未歇，雙北醫療量能接近崩潰，圖為亞東醫院急診。（圖／記者呂佳賢攝）

記者嚴云岑／台北報導

本土新冠疫情未歇，雙北醫療量能也瀕臨崩潰，台大醫院、北市聯醫工會都發聲求救疾呼「撐不住」，更有醫師自拍影片親曝前線狀況，直言急診有確診者「等到死、等到掛」。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，台大醫院本身量能還是有，但收治不能往一家送，下午衛福部次長石崇良也會與副指揮官陳宗彥討論救護車分流，以免讓單一醫院負荷過重。

根據指揮中心統計，截至5/25全國負壓隔離病床數共計1037床，可使用345床；專責病床數共計3522床，可使用2207床，專責加護病房病床數則在佈建中。9997台呼吸器中，也只剩1027台可用。至於確診病例數最多的雙北，專責加護病房直接「掛零」，新北負壓隔離病房79床剩5床。

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台北市立聯合醫院中興院區整合醫學照護科主治醫師醫師姜冠宇今拍影片親曝前線狀況，他提到，目前「北市重症加護病房的床位已經完全都沒有了」。至於專責病房一人一病室的原則已經被打破，因為「急診有確診者等到死、等到掛」。

他也提到，也提到，許多病人都是在上週發病，現在開始，會有諸多進入重症的人，「下週死亡數更預見可能會快速提升」。