小米首季營收、淨利創高　搶佔華為市場「手機毛利升至12.9%」

▲北京小米總部。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

小米集團26日公布第一季財報，總營收達769億元人民幣，年增54.7%；淨利潤61億元，年增163.8%，雙雙創下單季歷史新高。此外，小米智慧型手機業務的營收、出貨量也都年增近70%，毛利率更從去年同期的8.1%提升至12.9。

根據小米第一季財報，小米智慧型手機業務營收515億元，同比增長69.8%；全球智慧型手機出貨量為4940萬台，同比增長69.1%，全球MIUI月活躍用戶數達到4.25億，同比增長28.5%。據Canalys統計，2021年一季度，小米全球智能手機出貨量排名第三，市佔率14.1%。

財報顯示，小米研發開支30億元，同比增長61%。截至2021年3月31日，小米共投資超過320家公司，總帳面價值519億元，同比增長60.8%。

華為遭到制裁之後，大陸各家手機廠商積極搶佔空出來的市場，小米在今年3月推出了小米11 Pro、11Ultra和小米MIX FOLD三款高端旗艦產品，全球出貨量超過400萬，推動小米智能手機業務毛利率從去年同期的8.1%提升至12.9%，較去年第四季的10.5%也呈現上升。

▼小米創始人、董事長兼CEO雷軍。（圖／CFP）



根據《澎湃新聞》報導，小米集團總裁王翔表示，小米目前在線上有非常高的增長率，同時線下也有很大的增長空間，小米極度重視線下渠道的建設，希望用比較快的時間覆蓋中國鄉縣。

海外市場方面，王翔認為，小米在海外市場仍有提升空間，小米在歐洲的市佔率在22%左右，但在西歐市場為百分之十幾，還有很好的增長空間。

不過，印度疫情加劇，也對小米在當地的銷售情況造成了一定影響，王翔表示，目前還在嚴密關注印度疫情發展和市場變化，及時調整。

此外，對於小米先前宣布跨足智慧電動車業務，王翔指出，智慧電動車的發展才剛剛開始，如果仔細看看市場數據，真正的普及和市場滲透率還處於非常低的水平，「我覺得小米入局並不太晚，我們還是有信心的。」