LIVE／雙北醫療瀕崩潰「台大快撐不住」　陳時中最新說明

生活中心／台北報導

新冠肺炎爆發本土社區疫情，雙北醫療量能吃緊，新北加護病房全滿，國內醫療龍頭台大醫院院長吳明賢昨也發出呼救，指院內收治新冠病患超量，儘管將小兒加護病房改裝收治成人，仍不敷使用。中央流行疫情指揮中心今（27）日上午宣布，因應COVID-19疫情，下午2時由指揮官陳時中說明疫情及防疫作為等事宜，相關狀況預期將於會中說明。

根據中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳今（26）日最新公布數據，全台共有378名嚴重肺炎患者，152人為接近呼吸衰竭或呼吸衰竭；使用呼吸器人數從昨天99人增至101人，使用葉克膜人數維持2人。

新北市至今已累計2278例本土案例，讓醫療量能非常吃緊。根據新北市衛生局統計，截至26日深夜，專責病床剩194床，使用率約76％。其中，ICU加護病房已全滿，負壓隔離病床剩5床。數據將依疫情、患者移動隨時更動。

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指揮中心日前說明，為利病患收治，請各地方政府督導轄內醫院加速專責病床清空速度，500床以上醫院須於本週五(28日)完成1/10病床數開設為專責病床；專責ICU部分，以醫學中心及準醫學中心至少20床，其他重度級急救責任醫院至少10床為原則，並以區域為單位規劃設置。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）