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桃園跟進自採疫苗？ 鄭文燦喊「確實有殷切需求」：會配合中央

▲▼ 桃園市防疫記者會 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲ 桃園市防疫記者會 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者陳韻如／桃園報導

本土疫情持續爆發，桃園市長鄭文燦27日上午召開防疫記者會表示，桃園分配到1萬8千劑疫苗，其中1萬劑分配給11家責任醫院，而另外8千劑則由衛生局負責，並由醫護、警消環衛人員優先施打。此外，針對桃園是否會自行購買疫苗，鄭文燦則表示，桃園會配合中央決策，由中央統籌疫苗採購。

鄭文燦表示，桃園在這一批疫苗中獲配1萬8千劑，其中1萬劑會分配給桃園市內11家責任醫院以及聯新國際醫院機長站，衛生局則是8千計，並由醫護、警消環衛人員優先施打。針對機場站部分，鄭文燦提到，目前是分配400劑到機場，但這部分還要在盡量外加，數量也要有所提高，「我曾向中央疫情指揮中心反映，目前機場從業人員有管制證的有超過3萬人，我想防疫的準備一定要提高，因此會積極反映。」

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另外，南投已發文給中央表示要自行採購疫苗，就有記者提問，桃園市是否也會跟進。對此，鄭文燦表示，目前疫苗是採取緊急使用，因此要分批查驗，如果產生副作用跟風險，也有法律責任，因此中央疫情指揮中心已經宣布疫苗採購是由中央統籌，各地方政府都會配合中央決策，由中央統籌疫苗採購。

鄭文燦說，目前蔡總統已經說明從現在到八月，會陸續採購，不管是境外的好的疫苗或國產研發的疫苗，大概會到達3千萬劑，「我們希望疫苗採購盡快到位、讓國人盡快施打，是我們的期盼。」而初期配賦數量不太夠，各方面都有殷切的需求，但桃園會支持中央統籌疫苗的政策，希望3千萬劑分批到位，讓各地方政府盡快執行施打疫苗的政策。

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