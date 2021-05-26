▲軍聞社自創畢業歌曲「放手去做」，獲倫敦國際創意大賽獎項。（圖／軍聞社提供）



記者陶本和／台北報導

軍聞社與三軍六校院所合作，製作聯合畢業歌曲「放手去做」，參加倫敦國際創意大賽（LICC）專業組的Photo/Video類別，榮獲官方評選作品。

軍聞社指出，設計界矚目的倫敦國際創意大賽（LONDON INTERNATIONAL CREATIVE COMPETITION，簡稱LICC）官方網站日前公布西元2020年度賽事得獎名單。

軍聞社「放手去做Fearless 」影片，獲得專業組Photo/Video類別「OFFICIAL SELECTION」官方評選獎項的作品。

軍聞社表示，這支音樂影音作品以歌曲、舞蹈展現出歷經畢業生4年成長蛻變後，未來即將投入部隊的心情。

創作者陳軍均少校表示，軍校生給予外界的印象都較嚴肅，這次創作的畢業歌音樂影片，是要帶出每一所軍校的特色及熱情活力，去年因疫情取消聯合畢業典禮，但希望藉音樂影片將各學生串聯、凝聚向心，無論是熱血豪情、翱翔天際，或是捍衛海疆等志向，都能夠踏實完成。

對於這次的表現，軍聞社表示，官兵會不斷創新影像製作的思維，所謂「別人秀肌肉，我們搶眼球」，希望藉參與國際競賽成績，讓世界各地都可看到國軍的傑出表現。

▼軍聞社自創畢業歌曲「放手去飛」，獲倫敦國際創意大賽獎項。（圖／軍聞社提供）

