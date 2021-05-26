他打AZ疫苗8天後發燒「驗出血小板低下」　疑國內首起特殊血栓

▲疫情指揮中心記者會。（圖／疫情指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（26）日公布國內新增通報1例疑似疫苗接種後嚴重不良事件，1名30多歲男性打AZ疫苗8天後出現發燒、頭痛、腹痛等症狀而就醫，抽血檢驗發現血小板低下，目前收治加護病房，影像學檢查評估中。該案疑似AZ疫苗引起之特殊血栓，發言人莊人祥表示，還需視檢驗結果與專家討論意見評估。

指揮中心今日公布國內新冠疫苗接種數據，昨（25）日接種7986劑，從3月22開打以來累積接種31萬9,665劑，其中公費27萬8611人次，自費4萬1054人次。

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指揮中心另公布昨（25）日新增通報1例疑似疫苗接種後嚴重不良事件，莊人祥說明，該案為30多歲男性，接種後8天出現發燒、頭痛、腹痛等症狀而就醫，抽血檢驗有血小板低下之發現，影像學檢查評估中，目前個案穩定，但在加護病房診治。

AZ疫苗先前引發爭議在於接種後引發特殊血栓，歐洲藥品管理局（EMA）已經將罕見血栓併血小板低下應該列入AZ疫苗接種後可能的副作用。

莊人祥說明，該案先透過影像學檢查評估是否出現血栓，並將提至專家會議與其它嚴重不良個案一併討論，若經研判確認屬血栓併血小板低下，將是國內首例。