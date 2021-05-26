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嘉義市男大生返鄉「無症狀感染」　戴口罩逛大賣場、電信門市

▲嘉義市確診個案6104 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市確診個案6104足跡 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中央流行疫情指揮中心公布案6104，一男性大專院校生於外縣市學校就讀，因疫情關係該校停課，因此個案於5月17日返回家中進行遠距教學，衛生局於5月24日夜間接獲其他縣市衛生局通報，嘉義市學生個案6104因學校宿舍同寢室室友確診，列為居家隔離個案，衛生局評估個案為同寢，感染風險較高，故於5月25日上午緊急安排個案採檢，經檢驗為陽性，衛生局立即依標準作業流程住院收治，至今個案未出現症狀。本案已匡列4名接觸者且進行居家隔離(均為同住家人)。

▲嘉義市確診個案6104 。（圖／嘉義市政府提供）

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▲嘉義市長黃敏惠呼籲落實防疫政策。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府表示，案6104於5月17日由家人開車載回家中，在嘉義市的公共場所足跡為5月18日17:00-17:30全家人到大潤發購物(有戴口罩)；5月19日15:40-16:00至到家樂福北門店購物(有戴口罩)；5月21日19:46-20:00至台灣之星垂楊店繳費；5月22日9:00-9:05至垂楊路天茂農產行買菜(有戴口罩)。

以上商家經衛生局緊急通知後，大潤發及家樂福均於5月25日結束營業進行全面消毒；天茂農產行於當日完成總消毒後，5月26日店休一天；台灣之星垂楊店也決定店休3天進行全面總消毒。

▲嘉義市確診個案6104 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市防疫措施 。（圖／嘉義市政府提供）

市長黃敏惠也再次呼籲，民眾配合務必落實五大措施：外出全程配戴口罩，未戴口罩將不再勸導直接開罰；市府也將嚴查不得營業之休閒娛樂場所，若有違反者，嚴格法辦；餐飲一律外帶，賣場及超市加強人流管制，請民眾少去多買一次購足；結婚不宴客、喪禮不公祭；宗教集會活動全面暫停辦理、宗教場所暫不開放，在疫情艱困的時期，要做好各項防疫措施，才能度過難關。

為防堵疫情，市府呼籲，返鄉學子務必戴口罩，非必要不要外出，高風險接觸者若經中央通知篩檢者，勿自行就醫，請洽嘉義市衛生局安排(電話：2341150、2341908)；另有高風險區域活動史者建議一人一室，單獨使用衛浴，勿與家人共餐；若有發燒、呼吸道症狀、味覺嗅覺喪失、不明腹瀉等症狀，請配戴醫用口罩至嘉義市社區採檢醫院(上午至台中榮總嘉義分院、下午至部立嘉義醫院)，勿搭乘大眾交通工具前往；有與外縣市活動史者之接觸親友亦須自我健康監測，減少外出、外出全程戴口罩，保障您自己、親友及周遭人士的健康。

潔淨齒縫一手搞定生活必備遠離牙周問題

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