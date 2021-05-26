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失智長輩不戴口罩、吵著要出門！靠「這7招」破解就對了

▲▼人口老化,高齡化社會,老人,健康,長照,退休生活,老年人,公園下棋,口罩。（圖／記者李毓康攝）

▲國內疫情大爆發，失智長輩因認知功能障礙，比較容易發生不願戴口罩或吵著要出門的狀況。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

國內疫情大爆發，政府不斷呼籲民眾「勤洗手、戴口罩、減少移動」，但失智長輩因認知功能障礙，比較容易發生不願戴口罩或吵著要出門的狀況，對此，台灣失智症協會祭出「勸導失智者配合防疫7妙招」，希望能協助失智長輩防疫。

第1招：祭出子孫

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由失智者心目中最疼愛的子孫、權威人物，來重複叮嚀失智者戴口罩，如最看重的大兒子、最疼愛的孫女、最敬重的醫師、最怕的警察等。

第2招：提醒會罰錢

適用於比較在乎錢的失智者，可以告訴他們不戴口罩會被罰很多錢，必要時可拿出一疊鈔票作勢要交給警察，若是比較愛賺錢的失智者，可以告訴他們戴口罩可領到錢，家屬可適時給失智者100元。

第3招：提醒會讓自己跟家人生病

直接告訴失智者不戴口罩易感染新冠肺炎，也會害他最愛的家人生病，如孫女。

第4招：帶他挑選口罩

帶失智者去買布口罩，並讓失智者挑選喜歡的口罩。醫療用口罩也有不同花色，情況允許時，讓失智者挑選喜歡的顏色及花色。

第5招：特製口罩

特製口罩的招數也可以增加失智者戴口罩意願，如加上金元寶的招財口罩，或是加上十字架，代表上帝同在，也可以印上最愛的孫女或孫子照片等。

第6招：貼海報叮嚀

在家門口貼大張海報，加上最愛的人或權威人物照片，以及戴口罩的叮嚀及圖示。

第7招：協同社區提醒

請大廈或社區管理員、里長、鄰居及警察一同協助叮嚀失智者戴口罩。

▼台灣失智症協會祭出「勸導失智者配合防疫7妙招」。（圖／台灣失智症協會提供）

▲台灣失智症協會祭出「勸導失智者配合防疫7妙招」。（圖／台灣失智症協會提供）

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