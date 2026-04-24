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手滑誤下「台積電100股嚇壞他」大漲賺爆　網狂賀：財神踹一腳

▲▼薪水,發薪,領錢,存款,千鈔,鈔票,有錢人,財富自由,上班族,房租,租金,房東,房客,貸款。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO手誤買到100股，結果台積電大漲105點賺爆。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者劉維榛／綜合報導

手殘神逆轉！一名網友昨（23日）哀號，本想買10股台積電，卻手滑按成100股且成交，嚇得發文求救。沒想到今天台積電收在2185元、上漲105元，若以收盤價計算，原PO帳面爽賺10500元，引發網友笑喊「財神爺踹了你一腳」。

一名網友在Threads昨日發文透露，自己操作股票時不慎下錯單，本來只想小試水溫買10股台積電，結果手滑變成100股，金額瞬間放大10倍，讓他當場慌了，急問網友該怎麼辦。

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文章曝光後，不少網友紛紛建議，硬著頭皮也要買起來，「籌錢去，我前幾天也搞一次了，這時就是朋友的重要」、「恭喜，長期持有會賺錢的」、「如果你有錢的話就留著吧，還會再漲啊」、「你不是第一人」、「最終會感謝自己的失誤」、「一般按錯都會賺錢」。

本想買10股！他手滑變100股　今天直接賺萬元

果真今天劇情神反轉，台股強勢上攻，終場大漲1218.25點，創下史上第5大漲點，以38932.4點作收。「護國神山」台積電部分，昨日以2080元作收，今日更是給力，上漲105元收在2185元，漲幅達5.05％。

若以收盤價來算，原PO一時手殘買下100股，等於今天帳面上就賺了10500元。引來大票網友再度朝聖狂賀，「今天立馬賺」、「就當作財神爺踹了你一腳吧」、「甜蜜的錯誤」。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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