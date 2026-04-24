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女警產後血崩逝世！ICU醫「1句話」　萬人鼻酸反思：要珍惜

▲▼哺乳,嬰兒,餵奶,母乳,奶瓶,嬰兒哺乳（圖／記者姜國輝攝）

▲陳志金喊話，大家要珍惜媽媽。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者劉維榛／綜合報導

北市警局中正一分局女警官陳芊雯，於4月中旬誕下愛女「安安」，卻因產後大量出血，儘管院方全力搶救一天仍回天乏術，突如其來的噩耗讓親友與同袍難以接受。對此，ICU醫師陳志金發文感嘆，生產自古就是「用生命拚的生命」，呼籲大家要更加珍惜母親，也提醒另一半多體貼陪伴。

醫師陳志金在社群平台發文指出，看女警官陳芊雯因產後大出血，經過一天的緊急搶救，始終未能度過難關，年僅36歲，這起案例再次提醒社會，生產並非理所當然的過程，而是充滿風險的挑戰，「用生命拚的生命」這句話並非誇飾。

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陳志金也語重心長地提到，身為子女應該心存感恩，好好對待母親；身為伴侶，更要在日常中多一份體貼與照顧，別把一切付出視為理所當然。

底下引發萬名網友鼻酸回應，「我孕期兩次大出血，廁所地板牆壁噴的像電影裡的殺人現場（家人幫忙處理到快暈倒），自己都覺得拿命在拼」、「全天下的媽媽是最偉大的存在」、「第一胎也是產後大失血，子宮就是不收縮，打針、點滴、徒手壓樣樣來，輸了六袋還是八袋血，還好救回一條命」、「希望安安脫離險境」、「真的很感慨，有的男人看老婆生完的身材還會嫌棄，甚至外遇，都不曉得那是用命拼來的，所以要珍惜幫你生小孩的人」。

家屬控延誤25鐘送醫　診所：配合調查釐清真相

關於這起事件，陳芊雯在4月喜迎人生中第一位愛女「安安」，在新北市惠心婦幼診所生產，但發生產後大出血，院方全力搶救後仍不幸離世，此事除了家屬悲痛萬分，所屬的單位北市警局中正一分局也備感痛心。如今家屬指控診所延誤25分鐘送醫，提告過失致死，同時也向新北市衛生局申請醫療調解。

診所也在今日發聲明表示，產婦陳芊雯115年4月18日在本院待產，因產後陷入意識不清，醫師當下立即展開急救並立即聯絡救護車就近送新北市立聯合醫院三重院區緊急救治，後再轉送台北馬偕醫院急救，最後很扼腕還是沒能救回產婦。院方指出，深感遺憾與不捨，今相關單位已經介入調查，會全力配合調查釐清真相，感謝社會大眾的關心。

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