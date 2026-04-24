狂喝維他命C「腰爆痛掛急診」！專家一聽傻眼：腎臟變採石場

▲一名上班族為了增強免疫力，每天喝2顆維他命C發泡錠，慘變腎結石。（示意圖／免費圖庫flickr）



記者柯振中／綜合報導

營養師邱世昕分享一名臨床案例，一名上班族為增強免疫力，半年來每日飲用兩顆高劑量發泡錠，隨後因劇烈腰痛就醫，經影像檢查確認體內出現多顆腎結石。邱世昕指出，當攝取超過2000毫克時，多餘成分會轉化為草酸，若與尿液中的鈣質結合，便會形成草酸鈣結晶。該個案因長期超量飲用，導致腎臟變成「採石場」。

案例反映發泡錠高鈉隱患 增加心血管與腎臟負擔

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該名腰痛個案除了結石問題外，也同樣面臨隱性高鈉的風險。為了產生氣泡效果，發泡錠通常含有大量碳酸氫鈉。邱世昕表示，這代表該上班族在補充維生素C的同時，也攝取了大量的鈉。

對於血壓偏高或腎功能退化的族群，若像案例中這樣將發泡錠當水喝，容易導致水腫與血壓失控，對心血管系統造成額外負擔。

草酸代謝路徑導致結晶 超載攝取引發案例腰痛

該案例之所以長出多顆腎結石，與維生素C的代謝路徑相關。邱世昕解釋，當每日灌下高劑量時，身體無法完全吸收。多餘的維生素C經肝臟與腎臟代謝後，會轉化為草酸並進入尿液。

▲一名上班族為了增強免疫力，每天喝2顆維他命C發泡錠，慘變腎結石。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



一旦遇上血液中的鈣質，就會形成硬質草酸鈣。該個案在不知情下使腎臟堆積結晶，最終導致急性腰痛發作，影響日常生活品質。

天然食物為最佳來源 芭樂吸收率優於化學發泡錠

針對此案例的補充誤區，營養師建議優先從天然食物攝取維生素C。例如每天吃半顆紅心芭樂或一顆黃金奇異果，即可達到每日所需劑量。

天然水果來源的維生素C吸收率較高，且附帶膳食纖維與植化素，不會像該個案飲用的化學合成發泡錠，產生過量的草酸代謝物或隱性鈉攝取過多等副作用。

補充劑應採少量多次 案例教訓顯示飲水重要性

若需額外補充維生素C，邱世昕建議應從該案例吸取教訓，把握「少量多次」原則（例如一次500毫克）。更重要的是，補充期間必須飲用足量2000cc的白開水。

足夠的水分能協助沖刷多餘的草酸，避免像該名上班族因水分代謝不足而導致結晶積聚。民眾在追求免疫力的同時，應考慮身體的代謝極限。