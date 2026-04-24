快訊／22:56台灣東部海域規模4.4地震　最大震度3級

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」 帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。