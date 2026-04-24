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快訊／22:56台灣東部海域規模4.4地震　最大震度3級

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）

記者趙蔡州／台北報導

地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天晚上10時56分台灣東部海域發生芮氏規模4.4地震，震央在宜蘭縣政府東南東方29.7公里處，深度55.7公里，屬於淺層地震。

氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為3級，出現在宜蘭縣南澳。

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根據氣象署測報資料，震度3級地區為宜蘭縣，震度2級地區為花蓮縣、新北市、台北市，震度1級地區為桃園市、新竹縣、南投縣、台中市。

資料來源：氣象署

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快訊／22:56規模4.4地震　最大震度3級

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