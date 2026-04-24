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基隆4／26起「大範圍停水」！23小時沒水用　影響區域一次看

▲▼基隆多地區26日起至27日將停水。（圖／翻攝台灣自來水公司官網）

▲基隆多地區26日起至27日將停水。（圖／翻攝台灣自來水公司官網）

記者柯振中／綜合報導

基隆市仁愛、信義及中正區的居民請預先儲水！為配合基隆市政府辦理污水下水道管線遷移工程，台灣自來水公司第一區管理處宣布，26日晚間9點起，針對中正路喜豬橋一帶進行 Ø700mm管線遷移作業。本次工程預計影響約3萬4128戶用水，總計停水及降壓時間長達23小時，台水呼籲受影響民眾提早準備，並在停水期間配合關閉抽水馬達，以維護用電安全。

配合污水工程遷移主管線　影響三區逾3.4萬戶

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台灣自來水第1區管理處說明，本次停水主因為配合基隆市政府污水下水道工程，辦理中正路喜豬橋處的管線遷移作業。施工時段自4月26日晚間9點起，持續至27日晚間8點止，總計約23小時。受影響的範圍涵蓋基隆市仁愛區、信義區及中正區，其中停水戶數約1萬6130戶，另有1萬7998戶將面臨水壓降低的情形，總計影響規模達3.4萬餘戶。

停水期間用電安全提示　預防虹吸作用污染水質

台水提醒受影響區域的民眾，停水期間務必關閉抽水機電源，以免馬達因空轉產生高溫損壞，甚至引發火災風險。此外，為避免虹吸作用導致管網吸入汙水，民眾請勿將平日使用的橡皮管浸入水中。若建築物的自來水進水口低於地面，建議在停水期間關閉總表前的制水閥，以防止水質遭受污染。官方也表示，若工程進度提前完成，將視情況提早恢復供水。

設置7處臨時加水站備援　呼籲民眾提早儲水

為因應大規模停水帶來的不便，自來水公司除安排水車備援外，已在仁愛、信義及中正區設置了多處臨時加水站供民眾取用。台水再次呼籲，民眾應於停水開始前數小時完成儲水，避免在停水前夕的大量取水導致管線末端水壓不足。恢復供水初期，若發現水質較為混濁，建議先行排放後再使用。

停水及降壓範圍如下

停水區域：

中正區：

中正路、中船路、信一路、信二路、信三路、信四路、信五路、信六路、信七路、北寧路、愛三路、愛四路、正榮街、正濱路、正義路、正豐街、武昌街、祥豐街、立德路、義一路、義二路、豐稔街。

仁愛區：

仁一路、仁二路、仁三路、仁四路、劉銘傳路、孝一路、孝二路、孝三路、忠一路、忠二路、忠三路、愛一路、愛二路、愛三路、愛四路、愛五路、愛六路、愛七路、愛九路、延平街、義三路、義五路。

信義區：

中興路、仁一路、信一路、信二路、六和街、劉銘傳路、培德路、壽山路、崇法街、愛六路、愛九路、月眉路、東信路、東光路、東明路、正信路、義三路、義四路、義五路、義六路、義七路、義九路、花源三街、花源五街。

降壓區域：

中正區：

中正路、信二路、信三路、信五路、東海街、正榮街、正義路、正豐街、武昌街、祥豐街、立德路、義二路、豐稔街、壽山路、基隆港東岸聯外道路、和一路、和二路、和平街、平一路、平二路、平三路。

仁愛區：

仁二路、仁三路、仁四路、劉銘傳路、延平街、復興街、愛三路、愛四路、愛五路、愛六路、愛七路、愛九路。

信義區：

中興路、信二路、六和街、壽山路、崇法街、月眉路、東光路、正信路、義三路、義四路、義六路、義七路、花源七街、花源九街。

7處臨時加水站如下

一、東明里民活動中心前（東信路35巷47號）

二、入船里民活動中心前（中船路11號）

三、智仁里民活動中心（延平街7-1號前）

四、基隆女中信綠里里民活動中心（東信路322-1號）

五、信義區公所（信二路179號）

六、全聯義二店（信四路11號）

七、正砂里民活動中心（中正路211號）

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