　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／4縣市大雨特報　周六低溫下探1字頭

▲▼2026/04/24 21:20大雨特報。（圖／）

記者董美琪／綜合報導

氣象署今21點20分發布大雨特報，受到鋒面影響，易有短延時強降雨，今（24日）晚至明（25日）桃園至苗栗地區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

影響時間：

24日晚上至25日上午
大雨：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼2026/04/24 21:20大雨特報。（圖／）

氣象署逐日天氣說明：

4/25（六）：東北季風+華南雲雨區東移影響

水氣仍多，各地有短暫雨，中南部局部雷雨；下半天降雨有減緩趨勢

各地溫度：
 北部、宜花：天氣最涼；白天高溫25度以下，早晚低溫19度上下，出遊加件外套以免著涼。
中南、台東：早晚稍涼；白天高溫26~28度，早晚低溫21~22度。

離島天氣：
 馬祖、金門多雲到晴，馬祖氣溫約17~20度，金門19~24度
澎湖仍有短暫陣雨，氣溫22~26度

4/26（日）：天氣轉晴、晨涼、白天大幅回溫

水氣減少，暖陽回歸，東半部零星雨，西半部晴時多雲，午後中南部山區局部陣雨

各地溫度：
北部、宜花：早晚仍涼，白天回溫；白天高溫可達28度，早晚低溫約20度。
中南、台東：早晚稍涼，白天暖熱；白天高溫可達31度，早晚低溫約21度。

離島天氣：
馬祖、金門、澎湖皆多雲到晴，馬祖17~21度，金門19~25度，澎湖23~27度

<下周預告>

下周一（4/27）、二（4/28）仍以多雲到晴的天氣為主，天氣轉變時間在下周三（4/29）前後，另一波鋒面通過，隨後華南雲雨區接續、東北季風增強，各地將再轉雨，北宜轉涼。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
529 2 5311 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鄭家純懷孕自爆「兩朵已凋零」　曬12週近照吐私密變化
58萬股東注意！中信金配息出爐　刷新高
快訊／4縣市大雨特報　明低溫下探1字頭
北市銀行搶案　警匪對峙畫面曝光！
寬魚真的報警了！2度發聲「切割黃牛」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他約完砲下體冒凸點！就醫才知「一炮雙響」：兩種性病一起中

快訊／4縣市大雨特報　周六低溫下探1字頭

快訊／3縣市大雨特報！　最新警戒區域曝

基隆4／26起「大範圍停水」！23小時沒水用　影響區域一次看

餐廳「看到1款衛生紙」超絕望　網曝隱藏用途：擦手機超乾淨

吃到一半驚見蟑螂！百貨火鍋店被罵翻　衛生局稽查結果出爐

花50元買可愛貼圖　男友罵「拜金女」錢要花在刀口上！對話曝

有品牌延長線「噴出火光」差點燒起來！內行曝：也是會老化

華信第13架ATR新機抵台　馬祖航線5月增班

中央大學與熙特爾新能源成立研發中心　引領永續能源未來

「沒呼吸器別進來！」　基隆男住宅留劇毒HCN字條　生前最後警告讓搜救人員背脊發涼

太空人林琪兒首曝「俯瞰台灣」！　拍下「台灣命脈」超利斬颱刀

36歲台男泰國失聯3天逃回　手腳全傷驚恐控訴險遭活摘器官

中國高德地圖測「台灣紅綠燈倒數」神準到心發寒？　專家揭密背後技術：不只導航！連誰在用都知道

擁康橋、享實中！高雄青埔站磁吸新貴 學區捷運宅「達麗世界學」宜業宜居

午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣　全台有雨時程曝光

阿拉斯加犬沒坐穩跌下沙發直接躺平 媽笑到直不起腰

陸女不爽空服員沒說中文　機內失控吼叫：我是China！

下雨天沒辦法出門散步　狗狗氣到談判求食物補償

(加入黃男畫面)涉幫男友偷查個資　清秀女警遭移送北檢

他約完砲下體冒凸點！就醫才知「一炮雙響」：兩種性病一起中

快訊／4縣市大雨特報　周六低溫下探1字頭

快訊／3縣市大雨特報！　最新警戒區域曝

基隆4／26起「大範圍停水」！23小時沒水用　影響區域一次看

餐廳「看到1款衛生紙」超絕望　網曝隱藏用途：擦手機超乾淨

吃到一半驚見蟑螂！百貨火鍋店被罵翻　衛生局稽查結果出爐

花50元買可愛貼圖　男友罵「拜金女」錢要花在刀口上！對話曝

有品牌延長線「噴出火光」差點燒起來！內行曝：也是會老化

華信第13架ATR新機抵台　馬祖航線5月增班

中央大學與熙特爾新能源成立研發中心　引領永續能源未來

他約完砲下體冒凸點！就醫才知「一炮雙響」：兩種性病一起中

台南市勞退宣導第2場登場　結合移工留才政策助企業一次掌握

鄭家純懷孕自爆「兩朵已凋零」　曬12週近照吐私密變化

清晨驚傳火警！東區老舊住宅電風扇起火　南消迅速撲滅

58萬股東注意！中信金配息2.5元刷新高　股息殖利率4.7％

快訊／4縣市大雨特報　周六低溫下探1字頭

萬海榮獲美國西岸藍鯨保護計劃藍寶石獎　保護海洋生物多樣性

快訊／雙衛林書緯、李愷諺出擊　國王主場拉鋸戰撂倒龍頭夢想家

北市銀行搶案對峙畫面曝　「歹徒開槍」警驚覺聲音不對秒壓制逮人

新北好茶進軍新莊體育館　攜手新北國王推茶鄉體驗

邵雨薇認和吳慷仁「聚少離多」　 曝「一年至少見面三個月」

生活熱門新聞

今鋒面抵達清晨雨最大　放晴時間點出爐

雙薪月收6萬　想帶女兒出國5天「一家三口預算5萬」

「讓台灣男生都淪陷」她好奇：越南女生有什麼魔力？

女警產後血崩逝世！ICU醫「1句話」萬人鼻酸反思

柯文哲遭爆夜奔醫院看病歷　新光證實：考量家屬焦慮說明病情

行動電源不要了！他曝「拿去這」能換200塊

手滑誤下「台積電100股嚇壞他」賺爆！網狂賀

快訊／大雷雨炸高雄！　3區域發警報

高德地圖紅什麼？　為什麼政府要封殺？

入夜中部以北雨最大　明天轉涼全台濕答答

圈內人士：「武安侯」張凌赫來台有3現實門檻　形式大於內容

每換公司就多1薪轉戶！上班族「已辦到10間」炸鍋

勞動部擬下修健檢年限　未滿40歲改3年一次

昔罹肺腺癌！劉謙滿頭白髮新造型現身

更多熱門

相關新聞

快訊／3縣市大雨特報！　最新警戒區曝

快訊／3縣市大雨特報！　最新警戒區曝

受鋒面通過影響，中央氣象署24日晚間發布大雨特報，指出新竹及苗栗地區自今晚至明（25）日可能出現局部大雨。

8縣市凌晨大雨特報！氣象署示警：下到早上

8縣市凌晨大雨特報！氣象署示警：下到早上

今晨9.9度！4縣市大雨特報　8縣市可能不到10度

今晨9.9度！4縣市大雨特報　8縣市可能不到10度

全台都淋雨　一張圖看紅爆熱區

全台都淋雨　一張圖看紅爆熱區

快訊／4縣市大雨特報　下到深夜

快訊／4縣市大雨特報　下到深夜

關鍵字：

大雨特報

讀者迴響

熱門新聞

新北惡男拿喪屍煙彈迷昏少女與友人輪流侵犯

「三人行情侶」閃電宣布分手！　他淚揭3年情變原因

王俐人震撼宣布上SWAG直播！

「TOYOTA全新轎跑直擊」空間比Camry更大

「吃飯順序換一下」血糖峰值狂降40%！醫推：媲美控糖藥

巴逆逆昨才賣「今日聯發科亮燈漲停」刷新價

快／金管會鬆綁禁令！　台積電飆2140元新天價、大漲60元

新青安買透天！寬限期快到了「崩潰求助」　釣出地政士

快訊／北市中信銀行傳搶案！　行員遭歹徒挾持

威力彩詭異3連號　頭獎15槓下期上看3.3億

沈玉琳堅決不讓老婆改嫁！　芽芽電話那頭泣不成聲

美超微痛失甲骨文14億美元大單　1台廠傳接手成贏家

今鋒面抵達清晨雨最大　放晴時間點出爐

女警官產後大出血亡　診所遺憾發聲：配合調查

爽掏耳朵竟罹癌！醫警告「天天挖像吃檳榔」　6大警訊別拖

更多

最夯影音

更多
「沒呼吸器別進來！」　基隆男住宅留劇毒HCN字條　生前最後警告讓搜救人員背脊發涼

「沒呼吸器別進來！」　基隆男住宅留劇毒HCN字條　生前最後警告讓搜救人員背脊發涼
太空人林琪兒首曝「俯瞰台灣」！　拍下「台灣命脈」超利斬颱刀

太空人林琪兒首曝「俯瞰台灣」！　拍下「台灣命脈」超利斬颱刀

36歲台男泰國失聯3天逃回　手腳全傷驚恐控訴險遭活摘器官

36歲台男泰國失聯3天逃回　手腳全傷驚恐控訴險遭活摘器官

中國高德地圖測「台灣紅綠燈倒數」神準到心發寒？　專家揭密背後技術：不只導航！連誰在用都知道

中國高德地圖測「台灣紅綠燈倒數」神準到心發寒？　專家揭密背後技術：不只導航！連誰在用都知道

擁康橋、享實中！高雄青埔站磁吸新貴 學區捷運宅「達麗世界學」宜業宜居

擁康橋、享實中！高雄青埔站磁吸新貴 學區捷運宅「達麗世界學」宜業宜居

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面