快訊／4縣市大雨特報　周六低溫下探1字頭

記者董美琪／綜合報導

氣象署今21點20分發布大雨特報，受到鋒面影響，易有短延時強降雨，今（24日）晚至明（25日）桃園至苗栗地區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

影響時間：

24日晚上至25日上午

大雨：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣

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氣象署逐日天氣說明：

4/25（六）：東北季風+華南雲雨區東移影響

水氣仍多，各地有短暫雨，中南部局部雷雨；下半天降雨有減緩趨勢

各地溫度：

北部、宜花：天氣最涼；白天高溫25度以下，早晚低溫19度上下，出遊加件外套以免著涼。

中南、台東：早晚稍涼；白天高溫26~28度，早晚低溫21~22度。

離島天氣：

馬祖、金門多雲到晴，馬祖氣溫約17~20度，金門19~24度

澎湖仍有短暫陣雨，氣溫22~26度

4/26（日）：天氣轉晴、晨涼、白天大幅回溫

水氣減少，暖陽回歸，東半部零星雨，西半部晴時多雲，午後中南部山區局部陣雨

各地溫度：

北部、宜花：早晚仍涼，白天回溫；白天高溫可達28度，早晚低溫約20度。

中南、台東：早晚稍涼，白天暖熱；白天高溫可達31度，早晚低溫約21度。

離島天氣：

馬祖、金門、澎湖皆多雲到晴，馬祖17~21度，金門19~25度，澎湖23~27度

<下周預告>

下周一（4/27）、二（4/28）仍以多雲到晴的天氣為主，天氣轉變時間在下周三（4/29）前後，另一波鋒面通過，隨後華南雲雨區接續、東北季風增強，各地將再轉雨，北宜轉涼。