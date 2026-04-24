「讓台灣男生都淪陷」她好奇：越南女生有什麼魔力？　網曝關鍵

▲越南女生很會給情緒價值。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

Podcast節目「八大魚樂台」近日一則影片「為什麼台灣男生一遇到越南妹就暈？」掀起熱議。有台灣網友好奇，越南女生究竟有什麼吸引力，讓台灣男生這麼喜歡？貼文曝光，有越南女孩點出關鍵點「情緒價值」，「會誇獎他、讓他開心、出門給他面子。」還有公司副總分享職場觀察，稱讚越南同事很有禮貌。

有網友在Threads發文，「越南女生都有什麼魔力⋯⋯都可以讓台灣男生沉淪？」貼文瀏覽次數高達344萬次，按讚數2.4萬。

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情緒價值是關鍵



對此，有越南女孩留言，「我也是越南人，現在的男友是台灣人，我們在一起一年多，我覺得不是什麼魔力，只是我會給情緒價值，會誇他、讓他開心，出門給他面子，重點是要真誠對待，我覺得每個女生都能做到，看願不願意而已」、「我是越南人，也曾在台灣留學一段時間。我覺得台灣女生普遍比較獨立、有自己的想法；而越南女生則相對更溫柔、也比較會撒嬌。」

一名台越混血的女孩則表示，「我男友是台灣人，我喜歡做家務、下廚，在他面前會裝可愛，聲音會很嬌的那種，我會把他隔天上班要穿的服裝準備與擺放好我還滿常誇他的，就算是很小的事也是一樣。有架回家再吵（回家後就雞飛狗跳了），從來不會讓他在外面沒面子，讓他難堪，在外面是小貓，回家變身母老虎。」

副總職場觀察 越南同事常笑臉打招呼

還有台灣網友分享，「就說我在公司工廠的經驗吧！我是副總，越南的同事每個看到我，不管認不認識至少會笑著打招呼說早安，偶爾還會說哥今天好嗎？吃飯了嗎？有一次我買了越南的法國吐司麵包給他們吃，全部人都很高興的跟我說謝謝，好幾天遇到了還是一直講謝謝！台灣的現在年紀比較大的還是會打招呼，部份年紀輕的看到你就好像看到空氣一樣，連簡單擠個笑容也不願意，打了招呼也沒有回應。」