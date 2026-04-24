吃到一半驚見蟑螂！百貨火鍋店被罵翻　衛生局稽查結果出爐

▲民眾控於台南百貨火鍋店用餐時發現蟑螂，衛生局稽查西門店環境與餐食，未發現病媒或異物。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南一名民眾，22日前往知名百貨公司內連鎖火鍋店用餐，卻在餐點中發現蟑螂，當場嚇得向店員反映並中止用餐，對此，台南市衛生局表示已接獲訊息後立即前往稽查，相關檢查結果也隨之出爐。

當事人表示，當天特地前往西門商圈知名百貨公司內餐廳用餐，過去曾消費過兩、三次，沒想到這次卻在鍋內發現蟑螂，當場向店員反應。業者隨即退費並表示會向上層回報，店員也曾詢問是否再提供一鍋，但他坦言「已經完全沒胃口」，當場拒絕，並直言觀感相當不好。

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針對民眾於社群反映餐點疑似出現病媒一事，台南市政府衛生局表示，第一時間派員前往稽查該餐廳西門店，檢查作業場所及食材保存狀況。結果顯示，現場環境清潔、機具衛生、冰箱溫度、食材保存、產品責任險及員工健康檢查等項目均符合規定，未發現需限期改善事項。

在病媒防治部分，衛生局指出，百貨公司及餐飲業者皆有委託清潔公司每月進行2次消毒，稽查當下未發現病媒出沒，抽查餐點亦未見異物。

不過，針對同品牌小北店，衛生局則查出產品責任險、從業人員健康檢查及回收桶破損未完全覆蓋等缺失，已依法要求限期改善，若屆期複查仍不合格，將依《食品安全衛生管理法》開罰6萬元以上、最高2億元罰鍰。

衛生局強調，依《食品安全衛生管理法》第8條規定，食品業者須落實人員、場所及設施的衛生管理，並建立完善品保制度，呼籲業者加強自主管理與內部稽核，避免類似事件再度發生，確保民眾飲食安全。