明天華南雲雨接力「中南部雨最大」　下周鋒面再襲

▲明天鋒面遠離，但華南雲雨區東移影響，各地有降雨機會，中南部雨最大。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(25日)鋒面遠離，不過華南雲雨區東移接力，各地仍有降雨機會，中南部雨勢明顯，有局部大雨並伴隨雷雨，明晚至下周二雨勢趨緩，溫度回升，局部高溫衝破30度。下周三、周四將有一波較弱鋒面報到，後續東北季風增強，將迎來一波降雨降溫。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天鋒面遠離、減弱，但有華南雲雨區東移，各地有局部短暫陣雨，尤其中南部降雨較明顯，有局部較大雨勢，並伴隨雷雨。

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▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

黃恩鴻指出，明晚過後降雨趨緩，持續至下周二為類似天氣型態，其中周日、下周一偏東風，各地晴到多雲，東部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區也有零星短暫陣雨。

下周二偏南風，不過水氣仍多，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他西部雲量增加，午後降雨範圍擴展至中南部及北部山區。

下周三、周四鋒面通過，東北季風增強，黃恩鴻說明，下周三各地有零星短暫陣雨，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨；下周四東北季風增強，水氣仍多，中部以北、東半部有局部短暫陣雨，南部有零星短暫陣雨，該鋒面帶來降雨較少。

5月1日勞動節東北季風減弱，氣溫回升，各地多雲到晴，東半部、恆春半島有零星短暫陣雨。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度部分，黃恩鴻指出，明天天氣偏涼，北部、宜花高溫約22到24度，中南部、台東約26到28度，周日到下周二各地溫度明顯回升，高溫約28到31度，低溫約21到23度。

下周三、周四因降雨將有一波降溫，北部、宜花約25到26度，其他地區約27到30度。