餐廳「看到1款衛生紙」超絕望　網曝隱藏用途：擦手機超乾淨

▲原PO抱怨餐巾紙很難用。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名網友抱怨，部分餐廳提供的滑面餐巾紙超難用，擦水不吸、擦油像在推油膜，根本越擦越崩潰。文章曝光後引發共鳴，有苦主抱怨「流鼻水看到這種衛生紙超級絕望」；但也有人認為，把它拿來擦手機、印章或當吸油面紙反而很好用。

一名網友在Threads表示，某些餐廳提供的餐巾紙質感偏滑，表面像有塗層，「防水又抗油，到底要擦什麼？」同時他也好奇發問，「有人也不喜歡這種餐巾紙嗎？」

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文章曝光後，不少網友紛紛附和，「因為不好用，所以不會被奧客拿一抽回家」、「誰懂以前在學餐想拉屎…只剩下這種衛生紙的痛」、「日本連鎖企業通常都是這種紙，去日本遊玩時餐廳也是提供這種紙，下次出國的時候可以觀察看看～我是都自己帶衛生紙，比較習慣」、「流鼻水看到這種衛生紙超級絕望」。

網曝隱藏用途：擦手機、印章超好用



不過也有網友替它平反，「我反而喜歡這種紙，擦手機螢幕超乾淨，也不會有屑屑」、「它有兩面，裡面吸水外面吸油」、「擦印章，蓋過的印章在這個紙上壓一下就會超乾淨，建議銀行可以放」、「覺得超好用耶，薄薄的卻不容易透水+破掉」、「這種當臉的吸油面紙很好用欸」。