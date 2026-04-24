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司機控「計程車行一條龍剝削」慘付60萬　交部修法罰9萬廢照

▲▼部分計程車行不當收取費用剝削司機，台灣汽車駕駛人權益聯盟協會出席交通部修法會議。（圖／記者李姿慧攝）

▲台灣汽車駕駛人權益聯盟控訴部分計程車行不當收取費用，剝削司機。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

部分計程車行長期向駕駛收取高額掛牌費，最高達35萬元，以台中最嚴重，台南、高雄不少司機也受害。南部計程車司機現身說法，控訴車行強迫司機向指定對象購車、貸款、購買保險，最高被多收達60萬元。交通部研擬修法禁止不當費用，違者最高罰9萬並可廢止車行營業執照。

不少計程車司機投入該行業，就得大失血被車行收取大筆費用，地方政府卻未強力整頓，交通部今(24日)邀集各單位及駕駛代表開會，研議修法整頓亂象。

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根據汽車運輸業管理規則草案規劃，將明訂車行不得要求駕駛人向特定對象購置營業車輛、辦理車輛貸款或購買特定保險；不得要求駕駛人參與特定計程車客運服務業；也不得向駕駛人收取未經公路主管機關核准、契約未約定或其他不當費用。

台南受害司機試算：一台車被多賺逾60萬

台灣汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟在會後受訪指出，過去兩年來司機不斷反映掛牌費與權利金等剝削問題，但台南與高雄地區地方交通局與公運處未能積極處理，導致問題日益嚴重，許多司機已無法維持生計。他強調，每位新進司機至少須準備10至20萬元，才能入行開始營業。

▲▼部分計程車行不當收取費用剝削司機，台灣汽車駕駛人權益聯盟協會出席交通部修法會議。（圖／記者李姿慧攝）

▲台灣汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟。（圖／記者李姿慧攝）

台南計程車司機郭國豐透露，以目前主流車款Toyota油電車為例，司機若自行購車，約可以76至78萬元購得，但因司機無法在外部自行辦理貸款、必須透過車行，每月繳款約2萬5千元，繳納60餘期後總計約150萬元，加上前期費用，總成本高達約155萬元，與原始車價相比，司機等同被多收了約60多萬元。

司機檢舉就被收回車牌　寒蟬效應嚴重

郭國豐表示，許多司機不敢檢舉，因為車行只要得知檢舉消息，便會要求司機繳回車牌，導致司機不僅損失車輛與牌照投資，更無法繼續營業。他呼籲政府若要求司機提供證據，應先給予保障，避免司機遭受報復。

▲▼部分計程車行不當收取費用剝削司機，台灣汽車駕駛人權益聯盟協會出席交通部修法會議。（圖／記者李姿慧攝）

▲部分計程車行不當收取費用，且每年調漲。（圖／記者李姿慧攝）

來自高雄的謝姓計程車司機受訪時不敢露臉，他表示，一旦曝光可能遭車行卸牌，高雄車行與車隊已形成一條龍服務，權利金、租牌費、行費等費用隨意調整，未經交通局或交通部核准；一趟85元車資中，車行即抽取25%，司機實際收入極低，已形成聯合壟斷局面。

擁有40年資歷的計程車司機吳華星表示，產業最大問題在於車行僅為牌照中介，真正從事經營的是司機，卻受制於車行。他主張應讓司機直接向政府申請牌照，並擴大合作社制度，將牌照權利回歸真正的經營者，才能從根本消除中間剝削。

▲▼部分計程車行不當收取費用剝削司機，台灣汽車駕駛人權益聯盟協會出席交通部修法會議。（圖／記者李姿慧攝）

▲擁有40年資歷的計程車司機吳華星。（圖／記者李姿慧攝）

交通部說明，本次討論修法重點有三項，首先是針對駕駛人團體反映車行不當收費，或要求向指定對象購車、車貸、保險、參與指定車隊等限制駕駛自由選擇權等不合理行為，明令禁止。

交通部修法祭重罰　違者最高罰9萬、停業廢照

其次是車行收取之靠行費，交通部表示，靠行費需經地方公路主管機關核定後登載於機關網頁，車行亦需保留收費單據供主管機關查核，以強化收費透明機制與管理，保障駕駛權益。

交通部指出，第三個修法重點則是車行空車額保留之展期，須有地方公路主管機關成立之審議委員會機制審查。

交通部強調，未來車行倘有違反汽車運輸業管理規則，得依《公路法》第77條1項，處9000至9萬元罰鍰，並得視情節停止部分營業，最重可廢止其營業執照。

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