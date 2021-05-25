逾1成國人買防疫保單　消基會憂住加強版集中檢疫所不理賠

▲消基會今召開記者會檢視8家防疫保單。（圖／消基會提供）

記者崔至雲／台北報導

國內疫情升溫，全台防疫保單的銷售情形成正比。根據金管會統計，截至5月17日為止，防疫保單新契約件數達289萬件。消基會今（25日）指出，隨著確診及隔離人數暴增，未來輕症或無症狀患者，若被送到加強版的集中檢疫所及防疫專責旅館，未必還能符合申請住院醫療保險金的理賠規定，呼籲金管會，應針對可預期的防疫保單契約爭議，邀集保險業者共商解決之道。

消基會表示，全台的保單量已達289萬件，若以1人1張保單來算，相當於有12.6%的國人買了防疫保單。為此，消基會近期抽樣檢視國內8份以防疫為訴求保險商品，針對保障內容、理賠規定進行檢視，是否有損及保險消費者的權益之處，除呼籲主管機關應邀集業者研究解決之道外，並提醒消費者投保前應預先檢視契約，避免影響自身投保權益。

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消基會抽樣的保單來自四家壽險公司及四家產險公司推出的防疫保單，共計八張保險商品，包含國泰人壽、南山人壽、新光人壽、台灣人壽365、富邦產險、旺旺友聯產險、兆豐產物、新安東京海上產物。

消基會提醒消費者，防疫保單的保險項目如何選擇，與確診新冠肺炎機率相較，被匡列為居家隔離的風險較大，建議商品比較順序，以隔離補償保險金為先、其次是確診保險金加上住院日額保險金。

消基會說明，經檢視，抽樣的8張保單，僅有2張保單提供法定傳染病的隔離費用補償，而按各該保單的保險契約規定，被保險人僅有在收到政府隔離通知書處分而在家或在指定之處所隔離或隔離治療者，始得申請。因此，目前大眾熱議的封城或封區狀態，雖然民眾同樣是在家隔離不能出門，但並不符合隔離補償金的請領條件。此外，也提醒消費者，保險契約亦約定，契約有效期間內，保險公司僅限對同一法定傳染病給付一次，因此建議宜注意續保的相關規定。

消基會呼籲，金管會保險局應儘速針對可預期的保險契約爭議，邀集業者共商解決之道，要求業者全面檢視與調整市售防疫保單契約未盡完備之處以及道德風險管控與保障合理性，以保障百萬保戶的保險權益。

消基會建議消費者，在投保防疫保單之前，先比較「隔離保險金」的理賠額度，其次建議確認已投保的醫療險，是否涵蓋法定傳染病以及額度是否足夠。如已有醫療險的消費者，可先比較「確診補償金」，再考量日額住院醫療保險金的給付，搭配自己原有的醫療險、適當擴充理賠額度；若本身未規劃其他醫療險，可以先比較的是「住院日額」理賠部分，轉嫁確診治療期間的經濟負擔。投保前，應詳細審閱保險契約，知悉除外條款，明確了解權益再行投保。

