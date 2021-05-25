吉隆坡列車「隧道內」相撞！47重傷166輕傷　內部畫面曝：滿地血

▲吉隆坡列車相撞，造成47重傷166輕傷。（圖／翻攝推特@KL_Reporter）



記者鄒鎮宇／綜合報導

馬來西亞吉隆坡24日晚間8時45分發生嚴重事故，編號40列車及編號81列車相不明原因相撞，導致47人重傷、166人輕傷，車廂內到處都是鮮血。對此，馬來西亞首相丹斯里慕尤丁（Muhyiddin Yassin）表下令優先照顧傷患，並要求運輸部查明事故原因。

綜合外媒報導，吉隆坡快捷通公司（Rapid KL）表示，兩輛列車以時速40公理的速度，在甘榜巴魯（Kampung Baru）與KLCC站的通道中相撞，其中一輛列車因故障無法偵測另輛列車靠近，且通訊設備疑似故障。

▲▼吉隆坡列車相撞，造成47重傷166輕傷。（圖／翻攝推特@KL_Reporter）



當地警察局長Mohamad Zainal Abdullah表示，現場有47人重傷、166人輕傷，詳細事故原因正在調查釐清中，若事故原因是疏忽，將依法調查。另外，受困乘客已於晚間9時50分都救出，送往吉隆坡醫院和附近其他幾家醫院接受治療。

有乘客在推特上PO出車廂內影片及照片顯示，列車撞擊力道之大，導致玻璃碎裂、車體變形，男女老幼乘客都因撞擊而受傷，面部因痛苦而扭曲，甚至有人頭部大量出血倒臥血泊之中，車廂地上充滿碎玻璃及血液。

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