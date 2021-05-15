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疫情壓力大　女老闆祭福利：開放「辦公室自慰」30分鐘！員工嗨了

▲▼ 瑞典A片導演開放員工每天休息30分鐘自慰。（圖／翻攝自IG／@erikalust）

▲ 盧思特開放員工每天休息30分鐘自慰。（圖／翻攝自IG／@erikalust）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒肆虐全球已近一年半，除了損害人類身體健康，也對心理健康造成負面影響。瑞典一名女老闆便有感於疫情對員工帶來的緊繃情緒，決定提供每人每天30分鐘的「自慰時間」，更在辦公室裡設計一間「手淫專區」，讓員工在裡頭放心自己來，還有提升工作效率的效果。

《每日星報》14日報導，出身瑞典的AV導演盧思特（Erika Lust）在西班牙巴塞隆納經營成人電影製作公司，開放36名員工每天花30分鐘到手淫專區裡放鬆身心，希望讓他們在疫情期間不那麼焦慮。

盧思特說明，「我重視我的員工。我知道當他們狀況良好，我們就會把工作做好。隨著疫情大流行與生活方式的巨大轉變，我注意到員工開始變得焦躁不安，活力不如過往。我很清楚只有一件事可以讓每個人都感覺很棒，所以我設計一個私人手淫站，讓他們好好享受」，也希望能有更多公司響應。

她自5月開始推動這項福利，果真對員工非常有吸引力。該公司溝通與內容主管凱特（Cat）表示，「想像一下，有一群快樂的員工，創造力源源不絕，工作效率很高，因為他們有一點時間可以讓自己感覺更好。上班時的自慰時間可以讓員工更專注，不那麼尖銳，效率更高，也使團隊合作更順利。」

她的同事艾薇兒（Avril）也表示，「自慰已被證明可令人更快樂、放鬆與專注，有助發展創意，還能提升完成工作的動力。」

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