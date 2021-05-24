侯友宜感謝各界支援新北：愛心捐款已累積4612萬

記者黃巈禾／台北報導

新北市政府19日成立「好日子愛心大平台」防疫基金，邀集民間各界響應捐款。新北市長侯友宜每天都會在防疫記者會上公布累計捐款金額，以及近期大筆捐款名單。他24日公布，19日迄今已累計4612萬。





▲侯友宜召開防疫記者會。（圖／新北市政府提供）

侯友宜日前表示，成立防疫基金，除了是給第一線防疫工作人員加油打氣之外，也是給受疫情影響的弱勢家庭，感謝民間團體愛心捐款。

新北防疫基金19日迄今已累積4612萬，侯友宜24日也公布5月22日至5月23日大額捐款名單，東森購物500萬，海悅國際股份有限公司300萬，三福建設100萬，展悅建設100萬，三元玉虔宮50萬，王母救世宮30萬。



▲新北市政府成立「好日子愛心大平台」防疫基金，5月19日至今已累計4612萬。（圖／新北市政府提供）



東森集團總裁王令麟眼見雙北疫情嚴峻，24日宣布捐助1000萬元給雙北市政府，做為第一線防疫人員因公染疫撫卹慰問金，以及受疫情影響的弱勢家庭。

王令麟指出，東森購物總部設在新北市，一直與新北市長侯友宜及新北市政府就各項防疫工作保持密切聯繫，此次由東森購物捐助500萬元給所在地的新北市政府；而疫情同樣嚴峻的台北市，他看到上千名退役醫護人員響應市長柯文哲的號召，加入第一線防疫工作，讓他相當感動，由東森直消電商ecKare捐助500萬元給台北市政府，總計1000萬元的捐款。

▲東森集團總裁王令麟。（資料照／記者徐文彬攝）