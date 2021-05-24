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籠門未鎖好！飼育員慘遭老虎「撲殺撕咬」致死　救出已無完屍

記者鄭思楠／綜合報導

安徽省驚傳一起動物園內猛獸傷人致死的悲劇！當地一飼育員23日一早上班，進入老虎籠內打掃衛生時，慘遭老虎攻擊後慘死，遺體頸部、頭部、背部均有明顯的咬傷或者抓傷痕跡。經過初步分析，疑似死者打掃時未將老虎隔間門鎖住，導致慘案發生。

▲▼安徽一飼養員遭老虎攻擊慘死。（圖／翻攝自安徽網）

▲安徽一飼養員遭老虎攻擊慘死。（圖／翻攝自安徽網）

據《安徽網》報導，事發於安徽省蚌埠市禹會區的張公山動物園，一名楊姓飼養員遭老虎襲擊，送醫院後仍不幸身亡。目前，咬人的老虎已被隔離。

初步分析，這名楊姓飼養員在未確保老虎隔離間門鎖住情況下，進入老虎籠內打掃衛生遭攻擊，頸部、頭部、背部均有明顯的咬傷或者抓傷痕跡。

▲▼安徽一飼養員遭老虎攻擊慘死。（圖／翻攝自安徽網）

▲事發老虎園。（圖／翻攝自安徽網）

家屬稱，楊姓飼養員今年55歲，已擔任張公山動物園老虎飼養員近20年左右，一直是園內老虎的飼養員。對於發生這樣的悲劇，家屬實在難以接受，「平時見面聊天時，有時也會提醒他注意與老虎的安全事宜，畢竟是畜生，現在沒有想到悲劇還是發生了。」

事發後，張公山公園仍在正常接待遊客，但其內部的動物園售票處及入口已經大門緊閉，張貼了「園內施工，停止售票」、「施工現場，禁止入內」等標識。

園內距離大門不遠處，有一輛警車停放在路邊。面對媒體的詢問，一名動物園值班人員稱，「沒發生什麼事情，但自己不知道什麼情況。」

蚌埠市張公山動物園位於張公山公園西部，建成時為安徽第二大動物園，動物種類繁多，目前也是蚌埠市野生動物收容救護站。該園的東北虎的繁殖技術在華東地區乃至大陸動物界都有較高知名度，目前園內有4隻東北虎。

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