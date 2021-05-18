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和買春男住「亞東同樓層」確診亡　女兒心碎曝內幕：我沒辦法接受

▲▼亞東醫院。（圖／記者陳雕文攝）

▲亞東醫院。（圖／記者陳雕文攝）

記者曾筠淇／綜合報導

新北板橋亞東醫院爆出群聚感染，今（18）日新增2例死亡案例，其中一名死者為86歲男性。死者的女兒接受記者採訪，透露醫院通知他們壞消息後，說「爸爸可能是心臟或是腦血管所導致」，讓她和家人都無法接受；更令人痛心的是，現在疫情嚴峻，連告別式都不能辦，他們只能看著爸爸被強制火化，「心很痛！」

亞東醫院的這名86歲死者為群聚感染的9名個案之一，但非指標個案。死者女兒表示，爸爸4月26日由照護中心送到亞東住院，原本19日就能出院了，但卻因爆發院內感染，16日晚上11點多「通知我們確診」，17日下午則接到醫院通知說爸爸離世了。

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女兒透露，爸爸當時正巧與確診者住在同一個樓層，由於沒有分區、只有「把房門關上」，因此被列為接觸者，採檢後不幸確診。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲女兒心痛發文。（圖／翻攝自Facebook）

女兒說，醫院4日通知家屬不能到院探視，而16日晚上爸爸就確診了，隔天不幸逝世後，醫師有出面說明情況，說「爸爸可能是心臟或是腦血管所導致」，讓她和哥哥完全無法接受這個解釋，因為「爸爸是血氧濃度低住院，可是5月16日確診採檢陽性。」

「我們沒辦法接受，爸爸這樣走了！」因為疫情嚴峻，所以家屬連告別式都不能辦，只能看著爸爸「被強制火化」，女兒透露，雖然心很痛，但這就是平民老百姓的無奈，「我們連要好好的送爸爸一程的機會都沒有。」

稍早記者會上，陳時中表示，該名死者有慢性疾病，17日因病情惡化，不幸死亡。另根據《聯合新聞網》報導，亞東醫院表示，死者有高血壓、糖尿病等慢性疾病，因有多重疾病，所以家屬同意簽下不急救同意書；亞東醫院還提到，15日對死者一採陰、16日二採陽，17日凌晨轉負壓病房，下午2時許病逝。

此外，本站曾報導《亞東院內感染元兇是他！住院5天「買春誰會講」...害7確診、1死亡》，文中提到有醫護人員指稱，與死者住同樓層的確診者肺部本來就不好，所以一直住在胸腔普通病房，直到女兒說爸爸有去過茶館，才進行採檢，結果隔天確診，而之所以會隱瞞，是因為「誰買春會講」，讓不少人得知後氣憤不已。

（據指揮中心說法，莊人祥表示，死亡個案和指標個案是同病房。此與女兒說法有出入。）

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