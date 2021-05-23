新北改裝「防疫巴士」載輕症者到中南部　無名英雄已送42趟285人

▲新北「防疫巴士」將輕症確診者載到中南部的檢疫所。（圖／東森新聞）



記者鄒鎮宇／綜合報導

疫情爆發後，救護車已無法負荷大量的確診者。對此，新北消防局和交通合作，將公車改裝成「防疫巴士」，內部以分艙隔離患者、駕駛及高級救護員，輕症確診者從北部送到中南部的檢疫所，目前已累計42趟285人。

消防局表示，防疫巴士是將一般的公車改裝，車內中間加裝透明格板或塑膠布分艙，後半部座位搭載8至10名確診者，前半部則有駕駛及兩名高級救護員，全車的人都需穿著全套的防護衣。另外，防疫巴士前方有前導車開路，將輕症患者送往台中、彰化、雲林等地的檢疫所。

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▲司機及隨身高級救護員身穿全套防護衣。（圖／東森新聞）



新北市消防局南勢分隊隊員劉育丞表示，每趟行程從接觸到結束，大約會耗時4至6小時，由於穿著防護衣悶熱，車內又不能開冷氣，因此曾出現病患、司機及救護員中暑或熱衰竭的情況，「像昨天的過程當中，有一個司機就有一點體力不支」。

這些無名英雄主動接下防疫巴士的任務，出勤中暑後休息1天，又再次回到崗位。這份為了幫助抗疫的決心，也登上新北市交通局臉書，被網友大力稱讚。據悉，目前新北市共有28輛防疫巴士及28名司機待命，都在為防疫盡一份心力而出動。

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