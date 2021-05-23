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馬戲團母獅抓狂！馴獸師遭「狠咬拖行」畫面曝　觀眾嚇到癲癇發作

記者張寧倢／編譯

馬戲團虐待表演動物事件頻傳，恐怕會讓這些動物容易做出攻擊行為。俄羅斯22日一場小型馬戲團表演就因此上演了一場惡夢，兩頭母獅突然發狂，飛撲馴獸師，甚至一口咬住馴獸師的大腿將他拖行在地，部分觀眾嚇得尖叫逃出，還有孕婦甚至因為過於恐懼而癲癇發作。

▲▼馬戲團母獅抓狂，猛咬馴獸師。（圖／翻攝自YouTube／ClickHeart TV）

▲馬戲團母獅抓狂，猛咬馴獸師，所有觀眾目睹恐怖畫面。（圖／翻攝自YouTube／ClickHeart TV）

根據《每日星報》報導，俄羅斯馬戲團馴獸師奧洛夫（Maxim Orlov）於22日在一場表演開始之前遭受攻擊，圍欄內的兩頭母獅原本看起來很正常，但當奧洛夫隨著音樂出場不久，其中一頭母獅便撲上去咬住他的小腿，奧洛夫雖然整個人失去重心跌倒在地，仍然用手中的長棍試圖阻止母獅的襲擊，其他兩名工作人員也從安全護欄外，用長棍不斷揮打母獅，才讓奧洛夫得以趁著牠鬆懈的空檔從爬起。

然而，影片中可見，奧洛夫起身後並未立即退到圍欄之外，而是在表演場中繼續揮舞長棍、威嚇母獅，導致母獅再度發起更狂暴的第2波攻擊，直接衝向奧洛夫並攻擊他的腿部，奧洛夫瞬間重摔在地，母獅順勢壓制、拖行奧洛夫，另一頭母獅見狀也加入襲擊的行列，衝到奧洛夫身邊。同時，其他工作人員伸入長棍阻止，兩頭母獅才向後遠離奧洛夫。

現場觀眾有的發出尖叫，有些人則驚恐起身逃離馬戲團帳篷。有報導指出，現場還有一名孕婦目睹恐怖襲擊事件之後，因為驚嚇過度而癲癇發作，被救護車送至醫院。據悉，馴獸師奧洛夫被母獅又抓又咬，造成手臂與腿部嚴重受傷，被送往新西伯利亞地區的一家醫院。馬戲團表示，攻擊的母獅叫Vega，今年5歲，從小就比較任性，往後將不再參與表演，工作人員承諾為她尋覓新家，將與動物園協商用Vega交換一隻幼獅。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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