陸晶片業再傳爛尾！濟南泉芯「停發薪水趕員工」台籍工程師佔近半

▲濟南泉芯的廠房至今還是工地。（圖／翻攝集微網）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸半導體業再傳爛尾，陸媒《集微網》近日披露，投資規模達598億元人民幣（約新台幣2600億）的濟南泉芯4月起已停發工資，逼迫員工離職，相關工程更是幾乎停擺，連工程款都付不出來。

泉芯成立於2019年1月底，當時的三大股東除了逸芯集成電路（珠海）有限公司，其他兩大股東濟南高新控股集團有限公司（下稱：濟南高控集團），以及濟南產業發展投資集團有限公司（下稱：濟南產發集團）都隸屬於濟南國資委。

作為山東省當時註冊資本最大的半導體企業，泉芯入選了山東省發改委公佈的新舊動能轉換重大項目庫第二批優選項目名單，項目的環評報告顯示，泉芯將建設12英寸12nm邏輯集成電路製造線，年產48萬片晶圓和2400件光罩。

在濟南政府大力支持下，躊躇滿志的泉芯於2019年一季度便開始動工；但如今，施工兩年有餘的12英吋廠才剛剛完成了打樁，更有17億元訂購的設備無處安置，這讓望子成龍的濟南政府勢成騎虎。

泉芯的一名員工透露，「公司處境愈發艱難，4月起已開始停發工資，逼迫員工離職。」泉芯廠區周邊某項目負責人也說，「這個專案建設期間多次更換工程總包，這在建築行業十分罕見，顯然該項目長期存在著巨大風險」

由於沒有廠房和產線，泉芯的400多名員工只能在濟南市高新區的漢峪金谷和齊魯軟件園辦公，在這之中，有180左右是臺籍工程師，平均月薪為5至10萬元人民幣。

一位知情人士指出，泉芯在實驗室購置了5台測試設備，該公司還曾與比利時IMEC達成技術合作，委派團隊利用IMEC設備開發驗證工藝技術，並向後者付費流片，工程師們再對返回的芯片做量測分析，進行理論研究。

報導提到，今年4月，泉芯突然宣布，停止發放全體員工工資，但與其他爛尾工程不同，泉芯停薪並非資金鍊斷裂，據公司內部人士指出，該公司目前帳上仍有6至7億元的存款。

關於停薪的真實原因，公司內部人士透露，泉芯副總經理夏勁秋曾口頭通知各部門領導，有兩家公司有意接盤泉芯，但兩個團隊都不願接收任何泉芯員工，因此不得不用停薪的方式來遣散員工。

報導提到，泉芯與日前爛尾的千億半導體專案武漢弘芯，背後的操盤手都是化名為「曹山」的安徽典創電子董事長鮑恩保。

對於泉芯會走到今日「病危」的境地，鮑恩保認為，是國外勢力為了阻止中國半導體產業超車，利用媒體和輿論來延緩項目建設進度，並最終打垮了他在泉芯辛辛苦苦組建的團隊。

但公司內部人士卻認為，鮑恩保才是泉芯項目的絆腳石，因為鮑恩保始終未能履行出資承諾，泉芯僅依靠政府投資緩慢推進，而當政府無法再繼續追加投資後，泉芯只能走向覆滅。

內部人士也指出，濟南政府和鮑恩保似乎對泉芯的爛尾早有預感，因此早在去年10月，泉芯建好的光罩廠就獨立成了一家新的主體「泉意光罩光電科技（濟南）有限公司」，相對而言，光罩廠的確具備完整的產線、專業的團隊和廣闊的市場。

報導最後強調，弘芯和泉芯這兩個大型爛尾項目對當地政府的半導體產業佈局都帶來了巨大衝擊。好在弘芯目前已被武漢政府全盤接管，收尾工作正逐步展開。濟南扶正泉意似有絕處逢生之意味，但具體成效還有待時間的考驗。

▼獨立後的泉意光罩廠。（圖／翻攝集微網）

