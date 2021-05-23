　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸晶片業再傳爛尾！濟南泉芯「停發薪水趕員工」台籍工程師佔近半

▲▼陸晶片業再傳爛尾！濟南泉芯「上月起停發薪水」台籍員工佔近半。（圖／翻攝集微網）

▲濟南泉芯的廠房至今還是工地。（圖／翻攝集微網）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸半導體業再傳爛尾，陸媒《集微網》近日披露，投資規模達598億元人民幣（約新台幣2600億）的濟南泉芯4月起已停發工資，逼迫員工離職，相關工程更是幾乎停擺，連工程款都付不出來。

泉芯成立於2019年1月底，當時的三大股東除了逸芯集成電路（珠海）有限公司，其他兩大股東濟南高新控股集團有限公司（下稱：濟南高控集團），以及濟南產業發展投資集團有限公司（下稱：濟南產發集團）都隸屬於濟南國資委。

作為山東省當時註冊資本最大的半導體企業，泉芯入選了山東省發改委公佈的新舊動能轉換重大項目庫第二批優選項目名單，項目的環評報告顯示，泉芯將建設12英寸12nm邏輯集成電路製造線，年產48萬片晶圓和2400件光罩。

在濟南政府大力支持下，躊躇滿志的泉芯於2019年一季度便開始動工；但如今，施工兩年有餘的12英吋廠才剛剛完成了打樁，更有17億元訂購的設備無處安置，這讓望子成龍的濟南政府勢成騎虎。

泉芯的一名員工透露，「公司處境愈發艱難，4月起已開始停發工資，逼迫員工離職。」泉芯廠區周邊某項目負責人也說，「這個專案建設期間多次更換工程總包，這在建築行業十分罕見，顯然該項目長期存在著巨大風險」

由於沒有廠房和產線，泉芯的400多名員工只能在濟南市高新區的漢峪金谷和齊魯軟件園辦公，在這之中，有180左右是臺籍工程師，平均月薪為5至10萬元人民幣。

一位知情人士指出，泉芯在實驗室購置了5台測試設備，該公司還曾與比利時IMEC達成技術合作，委派團隊利用IMEC設備開發驗證工藝技術，並向後者付費流片，工程師們再對返回的芯片做量測分析，進行理論研究。

報導提到，今年4月，泉芯突然宣布，停止發放全體員工工資，但與其他爛尾工程不同，泉芯停薪並非資金鍊斷裂，據公司內部人士指出，該公司目前帳上仍有6至7億元的存款。

關於停薪的真實原因，公司內部人士透露，泉芯副總經理夏勁秋曾口頭通知各部門領導，有兩家公司有意接盤泉芯，但兩個團隊都不願接收任何泉芯員工，因此不得不用停薪的方式來遣散員工。

報導提到，泉芯與日前爛尾的千億半導體專案武漢弘芯，背後的操盤手都是化名為「曹山」的安徽典創電子董事長鮑恩保。

對於泉芯會走到今日「病危」的境地，鮑恩保認為，是國外勢力為了阻止中國半導體產業超車，利用媒體和輿論來延緩項目建設進度，並最終打垮了他在泉芯辛辛苦苦組建的團隊。

但公司內部人士卻認為，鮑恩保才是泉芯項目的絆腳石，因為鮑恩保始終未能履行出資承諾，泉芯僅依靠政府投資緩慢推進，而當政府無法再繼續追加投資後，泉芯只能走向覆滅。

內部人士也指出，濟南政府和鮑恩保似乎對泉芯的爛尾早有預感，因此早在去年10月，泉芯建好的光罩廠就獨立成了一家新的主體「泉意光罩光電科技（濟南）有限公司」，相對而言，光罩廠的確具備完整的產線、專業的團隊和廣闊的市場。

報導最後強調，弘芯和泉芯這兩個大型爛尾項目對當地政府的半導體產業佈局都帶來了巨大衝擊。好在弘芯目前已被武漢政府全盤接管，收尾工作正逐步展開。濟南扶正泉意似有絕處逢生之意味，但具體成效還有待時間的考驗。

▼獨立後的泉意光罩廠。（圖／翻攝集微網）

▲▼陸晶片業再傳爛尾！濟南泉芯「上月起停發薪水」台籍員工佔近半。（圖／翻攝集微網）

ET快訊
小編嗆陳時中「校正回歸什麼鬼」　盧秀燕回應了
快訊／刑事局也淪陷　1警官送醫確診
新北增新莊、三重「熱區防疫中心」　匡列範圍曝光
宜蘭一場喜宴9人確診！　去過這間餐廳注意
侯友宜指「中央下令不公布足跡」　指揮中心火速回應！
陸馬拉松21人亡！　連知名「神級選手」也罹難

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

熊孩子商場亂踢球！下一秒如「電影特技」　鏡子從頭狠狠砸落

陸晶片業再傳爛尾！濟南泉芯「停發薪水趕員工」台籍工程師佔近半

全球景氣何時復甦　諾貝爾得主「須完成這件事」

陸馬拉松21人亡「神級選手也遇難」　殘運會冠軍「聾啞無法呼救」

投資失敗把行人「當保齡球瓶」撞飛　駕駛「報復社會」害5死5傷

甘肅馬拉松「口吐白沫男」證實死亡　女看影片痛哭...他是我爸！　

陸大媽瘋「吊脖健身」掛滿樹！網友：晚上來公園差點嚇死

陸天災、痛失優秀院士...女星代言也登熱搜！　網友怒：憑妳也配！

上海、廈門發現3例來自台灣確診！還有1名為無症狀感染者

網紅拿特警蹭流量　囂張稱「花錢請的保安」遭瘋狂圍剿

女鼠薯？宛宛兒遭嗆「好肥」暴怒了　開譙：吃到你的飯，還是喝到你家的水？

三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

新北「短裙妹」遭左切機車撞倒！　美腿在馬路磨擦...網直呼：好痛

女兒韓菲「翻唱白藝潾夯曲」王中平伴奏！　自彈自唱《可惜沒如果》《戒菸》好好聽

《全明星》GoRed加入江宏傑直播　王家梁聽爸爸經..曝婚禮細節

「中和方唐鏡」妻道歉遭網友騷擾！　曝相愛過程：再嗆我們離婚試試看

艾莉絲女兒被阿拉伯人打「整個眼圈黑的！」　策劃反擊...扮富豪「巴黎鐵塔前包場開趴」

午餐時間到！小白狗「嘴叼便當」開心穿梭巷弄...網笑：自己買的？

耍帥玩高空彈弓椅 「假牙慘噴飛」 他露奧斯卡等級絕望臉...網笑噴

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

熊孩子商場亂踢球！下一秒如「電影特技」　鏡子從頭狠狠砸落

陸晶片業再傳爛尾！濟南泉芯「停發薪水趕員工」台籍工程師佔近半

全球景氣何時復甦　諾貝爾得主「須完成這件事」

陸馬拉松21人亡「神級選手也遇難」　殘運會冠軍「聾啞無法呼救」

投資失敗把行人「當保齡球瓶」撞飛　駕駛「報復社會」害5死5傷

甘肅馬拉松「口吐白沫男」證實死亡　女看影片痛哭...他是我爸！　

陸大媽瘋「吊脖健身」掛滿樹！網友：晚上來公園差點嚇死

陸天災、痛失優秀院士...女星代言也登熱搜！　網友怒：憑妳也配！

上海、廈門發現3例來自台灣確診！還有1名為無症狀感染者

網紅拿特警蹭流量　囂張稱「花錢請的保安」遭瘋狂圍剿

3隻小貓吃完飯同步「舔手手回味」　開大絕萌臉逼餵食：還餓～

桃園市今日本土23例累計120人　11區淪陷僅大園、復興區為淨土

不斷更新／全台快篩站總整理看這邊　確診、防疫Q＆A一次看

「蔡依林」手機掉了被送派出所！Siri撥給媽媽　本尊現身感謝

又有梅雨鋒面！明晚起濕3天「降雨熱區」出爐　周末還有一波

價格極具競爭力的潛水錶出列　Hamilton帥錶配抗磁機芯加分

不校正回歸原因曝！彰化確診11例比中央多　燒烤男隱匿足跡將開罰

宣明智捐贈新北警千劑快篩「明到貨！」　逸達提供肺炎新藥助臨床抗疫

成功阻止老爸出門！她曝「洗腦步驟」教學　網一看哭了：孝心感動天

馬戲團母獅抓狂！馴獸師遭「狠咬拖行」畫面曝　觀眾嚇到癲癇發作

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

大陸熱門新聞

甘肅馬拉松21人身亡　倖存者：不斷有人倒下

老天極端變臉！甘肅馬拉松賽21死

甘肅馬拉松賽遇災害天氣已16人亡

上海、廈門發現3例來自台灣確診！

陸馬拉松21人亡　神級選手也遇難

女看影片哭認屍「口吐白沫男是我爸！」

陸大媽瘋「吊脖健身」　公園樹上掛滿人

女星代言登熱搜遭批「憑妳也配！」

撞死5名行人　駕駛：投資失敗報復社會

妻偷情已婚男！尪強迫小王妻子身體補償

自殘式整容！網紅鼓吹精靈耳讓臉更小

上海復星醫藥：願提供台灣BNT疫苗抗疫

陸晶片業再傳爛尾！濟南泉芯上月停發薪水

把人「當保齡球瓶」撞飛！黑頭車害4死3傷

更多熱門

相關新聞

新MacBook Pro將搭載「M1X」晶片　螢幕Logo也將被去除

新MacBook Pro將搭載「M1X」晶片　螢幕Logo也將被去除

根據一份報告顯示，蘋果下一代的MacBook Pro機型將配備「M1X」晶片，且螢幕下方的MacBook Pro標誌也將被移除。

解決晶片短缺！台積電：今年MCU產能提升6成

解決晶片短缺！台積電：今年MCU產能提升6成

美科技巨擘組聯盟　籲補助國產晶片　拜登：要求國會提供1.4兆

美科技巨擘組聯盟　籲補助國產晶片　拜登：要求國會提供1.4兆

聯電投資台南南科1千億

聯電投資台南南科1千億

MacBook Air不僅搭載M2晶片　還有多款顏色可以選

MacBook Air不僅搭載M2晶片　還有多款顏色可以選

關鍵字：

晶片濟南泉芯

讀者迴響

熱門新聞

528後繼續停課？侯友宜回應！

全國3級警戒「延長至6／8」？陳宗彥4分鐘即改口

新北阿嬤被告知確診！職員聽回應秒泛淚

游到西班牙！他上岸大哭：寧死不回摩洛哥

北市2警勸戴口罩被砍頸濺血

采子「發律師函」回頭找邱鋒澤！

羅一鈞驚人背景曝：跳級上台大　醫學背景紮實

饒河夜市「攤商包場」！整條街剩一人

馬俊麟、張家瑋被目擊現林口摩鐵

快訊／今日本土病例增287＋校正回歸170！另增6死亡

遊客狂湧「陽明山、合歡山」　網見停車場滿了

采子Clubhouse出聲　我只是想唱歌

台劇火警戲來真的　消防員全待命

三級警戒何時降？陳時中：「這一週是重要觀察期」

母發燒2天確診亡　女兒見不到最後一面

更多

最夯影音

更多
女鼠薯？宛宛兒遭嗆「好肥」暴怒了　開譙：吃到你的飯，還是喝到你家的水？

女鼠薯？宛宛兒遭嗆「好肥」暴怒了　開譙：吃到你的飯，還是喝到你家的水？
三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

新北「短裙妹」遭左切機車撞倒！　美腿在馬路磨擦...網直呼：好痛

新北「短裙妹」遭左切機車撞倒！　美腿在馬路磨擦...網直呼：好痛

女兒韓菲「翻唱白藝潾夯曲」王中平伴奏！　自彈自唱《可惜沒如果》《戒菸》好好聽

女兒韓菲「翻唱白藝潾夯曲」王中平伴奏！　自彈自唱《可惜沒如果》《戒菸》好好聽

《全明星》GoRed加入江宏傑直播　王家梁聽爸爸經..曝婚禮細節

《全明星》GoRed加入江宏傑直播　王家梁聽爸爸經..曝婚禮細節

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面