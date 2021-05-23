今再「校正回歸170例」台北市最多　發病日最早回推至4／25

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者賴文萱／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（23）日公布新增國內290例COVID-19確定病例，分別為287例本土及3例境外移入（案4023、案4227、案4228）。另外，還有新增170例本土個案為校正回歸上週各日個案，在其個案中，發病日最早回推到4月25日，並以台北市回歸88例最多。

指揮中心表示，今日新增之287例本土病例，為138例男性、149例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年5月6日至5月22日；個案分布以新北市142例最多（以板橋區32例為多），其次為台北市77例（以萬華區38例為多），桃園市23例，屏東縣、南投縣各8例，宜蘭縣6例，基隆市、臺中市及彰化縣各5例，臺南市2例，花蓮縣、嘉義市、嘉義縣、新竹縣、新竹市、雲林縣各1例。

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▲▼0523例校正回歸各縣市分布情形。（圖／指揮中心提供）

校正回歸個案170例中，為84例男性、86例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於4月25日至5月22日；個案分布以臺北市88例最多（以萬華區48例為多），其次為新北市73例（以板橋區17例為多），彰化縣6例，宜蘭縣、新竹市及雲林縣各1例。綜上所有個案，其中萬華活動史相關161例、茶藝館相關25例、某社團相關5例、某水果商相關11例、其他已知感染源119例、關聯不明70例、疫調中66例。相關疫情調查持續進行中。

▲▼0523確診病例校正回歸情形。（圖／指揮中心提供）