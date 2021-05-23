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社會 社會焦點 保障人權

「捐心意慰勞玉山救災人員」　大叔手機亂PO募款訊息下場慘

▲保七總隊獲檢舉有民眾趁玉山大火張貼募款訊息，據此調查約談PO文者到案說明。（圖／記者張君豪翻攝）

▲保七總隊獲檢舉有民眾趁玉山大火張貼募款訊息，據此調查約談PO文者到案說明。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

內政部警政署保七總隊22日接獲玉山國家公園管理處據報，一位陳姓民眾公然於臉書PO文「台灣黑熊盼全國山友共同捐心意，慰勞辛苦的玉山救災人員等等」募款訊息，遭玉管處認為有違法募款的問題，警方認定陳姓民眾私下募款涉嫌違反社維法，保七總隊報請檢察官指揮後，會同新北市蘆洲警分局共組專案小組調查。

▲保七總隊獲檢舉有民眾趁玉山大火張貼募款訊息，據此調查約談PO文者到案說明。（圖／記者張君豪翻攝）

▲保七總隊獲檢舉有民眾趁玉山大火張貼募款訊息，訊息PO網遭到民眾留言撻伐檢舉。（圖／記者張君豪翻攝）

全案經警方調閱分析相關資料，鎖定涉案人身份，警方發文傳訊陳姓男子（55歲）到案，陳嫌坦承22日當天在家裡以手機連結臉書社團張貼該則不實募款訊息，坦承是自己異想天開配合時事新聞募款，警方訊後將陳男依違反社維法移請新北市蘆洲警分局裁罰。

警方指出：玉山八通關杜鵑營地大火造成珍貴的生態損失，警消全力投救災，並未發起任何捐款活動，網友也痛批，「警察忙防疫滅火救災，還要處理這些詐騙集團！」

警方呼籲民眾切勿隨意製造、散布或轉傳有關任何不實資訊，警方將依法速查嚴辦，務求杜絕疫情嚴峻期間、有心人士造謠或趁機詐騙等不法行為。

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