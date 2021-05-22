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柔道童昏迷1個月腦積水　父PO文不滿母拒引流手術...院方說話了

▲台中7歲柔道童腦壓下降到28。（圖／翻攝自黃爸爸臉書）

▲台中7歲柔道童昏迷一月，腦部傳出有積水情形，黃父在臉書PO文，疑指責黃母拒兒子做引流手術。（圖／翻攝自黃爸爸臉書）

記者李忠憲、游瓊華、林冠吟／台中報導

台中豐原一名黃姓7歲男童，4月21日在柔道館上柔道課時，慘遭教練和小四學長重摔27次，導致腦部重創，瀕臨腦死，至今已一個月，儘管男童腦壓指數已降到正常值25，不過昏迷指數仍只有3，近日更傳出有腦部積水情形。黃父則在臉書PO文寫下「你是爸爸永遠的寶！」不過卻在貼文的上半部疑似指責男童母親不願意簽字同意引流手術。

黃姓男童上月21日在私人柔道館遭教練與小四學長重摔，導致腦部重創，陷入昏迷，儘管日前男童腦壓已降到正常值，也拔除腦壓監測器，但昏迷指數仍只有3，醫生不諱言男童要好轉「仍需要奇蹟」。由於國內新冠肺炎疫情持續上升，醫院進行人流管制，原本每天都會到加護病房探視兒子的黃父與黃母，目前僅能透過院方了解相關情況，近日則得知兒子腦部積水已3天，黃父顯得相當憂心忡忡，在臉書PO出與兒子的合照，寫下「你是爸爸永遠的寶」，不過貼文的上半部卻疑似指責男童母親，身為監護人卻不願意簽字同意男童腦部引流手術，排除腦積水。

豐原醫院對此回應，男童目前昏迷指數仍維持3分，病情算是穩定，並沒有惡化，整體腦部、呼吸與消化功能不佳，仍仰賴呼吸器，也因為腦部有受損情形，腦部積水為正常現象，會自然吸收或排掉，暫時不需要引流手術，就算手術做了積水仍很有可能再發生，院方也會持續積極為男童治療。

▲▼7歲柔道童的父親每天摩手腳，希望能夠刺激腦部反應。（圖／黃父臉書）

▲台中7歲柔道童被教練職重摔，導致腦部重創，昏迷一月，昏迷指數仍維持3。（圖／黃父臉書）

▲▼柔道童父在臉書上PO疑似指責男童母親拒簽字幫男童做手術。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲柔道童父在臉書上PO疑似指責男童母親拒簽字幫男童做手術。（圖／翻攝自當事人臉書）

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