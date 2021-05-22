網熱議校正回歸　傳綠營操作「新北千例未通報」

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心22日公布新增本土確診案例321例，加上400例本土個案為「校正回歸」上週累積案例，共計721例。為憂心各界將矛頭指向中央，據悉，綠營內部傳出將「校正回歸」的原因指向雙北，更有「新北千例未通報」的傳聞。侯友宜22日下午最新回應表示，不是推卸責任，中央地方要一起面對防疫。

據悉，綠營歸咎「校正回歸」的原因，是台北市採檢數太多，經PCR確診也多，人員都在忙確診者的處理，而延誤處理；且綠營更指出，新北目前還有1000多件還沒清完，所以即使今天校正完畢，來也可能需要再校正。

對此，台北市長柯文哲則在22日下午的防疫記者會上表示，目前除非全台灣PCR都可以在兩天內報告結果，目前在中央指揮中心報告的結果是2天前的採樣，如果有遇到塞車，那就會更久。

柯文哲建議，病例量太多的時候，還要堅持用PCR做為確診人數，恐怕在公共務生上不切實際，目前中央每天在公布疫情數目，要有新的方法，才能精確反映疫情狀況。

侯友宜下午也召開防疫記者會，針對「校正回歸」一事，他表示，因為篩檢塞車，光新北市最高達落差6天，他昨天也和衛福部長陳時中熱線20分鐘，找出詳細答案。

侯友宜強調，校正回歸到原有的其他天數，昨天晚上，他特別打給陳時中確認，中央分兩時段給地方每天的案例資訊，一是在傍晚6點，一個是隔天中午，他看到人數倍增，就向陳時中確認，連陳時中自己都在找原因。

行政院發言人羅秉成今（22）日表示，蘇貞昌一早召集相關部會於政院召開防疫會議，會中先針對近日疫情討論及交換意見，盤點政府的整備防疫能量，目前中央各部會所準備的防疫物資、防疫旅館、集中檢疫所以及專責病床等尚足因應，但仍應持續擴增能量，有以待之。配合全國各縣市政府近來的努力，蘇貞昌也再要求相關部會督促、協助地方各方面防疫作為，尤其要加強與地方的聯繫載運，讓確診者和確診接觸者可以儘快得到照顧。

▼新北市長侯友宜召開防疫會議。（圖／新北市府提供）