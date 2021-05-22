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社會 社會焦點 保障人權

周末假日防鬆懈！大安分局鎖定大安森林公園等熱門點加強勸導取締

▲▼周末假日防鬆懈！大安分局鎖定大安森林公園等熱門點加強勸導取締。（圖／大安分局提供）

▲防堵疫情擴散，大安分局鎖定轄區內人潮易聚集場所加強宣導取締。(圖／大安分局提供，下同)

社會中心／台北報導

台北市雖已自上周六即已進入第三級警戒，但為避免民眾有絲毫鬆懈，警方加強勸導締締，像是平時周末假日親子休閒熱門地點的大安森林公園，轄區大安分局即特別動員警力全力執行防疫勤務，呼籲民眾務必配合。

大安分局分局長李權哲表示，目前疫情仍處於高峰，大安分局因應周末假日，即起針對轄區內民眾容易聚集場所，如大安森林公園、統領商圈、永康商圈、臨江夜市、建國計程車排班站…等，動員警力前往加強勸導民眾遵守防疫相關規定，遇有群聚情形將以警力強制驅散，請民眾務必配合「減少外出、避免聚會」切斷傳播鏈，共同為防疫工作盡一份心力。

▲▼周末假日防鬆懈！大安分局鎖定大安森林公園等熱門點加強勸導取締。（圖／大安分局提供）

▲▼大安分局動員警力到大安森林公園、球場等地宣導各項防疫規定。

▲▼周末假日防鬆懈！大安分局鎖定大安森林公園等熱門點加強勸導取締。（圖／大安分局提供）

大安分局行政組長鄧進華說明，警方配合防疫工作，並落實辦理假訊息偵處、疫調、失聯者協尋、電子圍籬等各項工作，並與市政府相關局處保持橫向聯繫。另為確保執勤同仁個人防護安全，大安分局亦將持續配發各項防疫物資、裝備予第一線執勤同仁，使同仁能充分發揮維護社會治安、交通及配合防疫等各項工作。

大安分局呼籲，民眾應避免非必要之外出活動或集會，外出時一定要佩戴好口罩並配合實聯制登記等防疫措施，共同努力防堵疫情傳播擴散。

▲▼周末假日防鬆懈！大安分局鎖定大安森林公園等熱門點加強勸導取締。（圖／大安分局提供）

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